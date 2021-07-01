Hızlı yemek hazımsızlık demek (Sağlık haberleri)

Dispepsi yani hazımsızlık, her 4 yetişkinden 1'inde görülüyor. Prof. Dr. Nihat Okçu, "Dispepsi şikayetleri ağrı, gerginlik, dolgunluk, erken doyma, geğirti, bulantı, iştahsızlık gibi durumların bir veya birkaçının bir arada bulunmasından ibaret" diyor. Okçu, uyarıyor: Dengeli beslenin. Hızlı ve çok yemeyin. Aşırı sıcak ya da soğuk gıdalar tüketmeyin.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN PEKMEZ

Vatandaşlar, Covid- 19'a karşı vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneliyor. Son 1.5 yılın en çok satılanı olan keçiboynuzu pekmezi, düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlü hale getiriyor. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu koruyor. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizliyor. Kötü kolesterolü azaltıyor.