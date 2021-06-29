Migrenin tam zamanı | Migren ağrısına ne iyi gelir? (Sağlık haberleri)

Dayanılmaz ağrılara yol açan migren, ataklar halinde kendini gösteriyor. Özellikle sıcak yaz aylarında, ağrı atakları daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, sıvı tüketiminin migren ağrısını kestiğini söylüyor. "Susuz kalmak beyin fonksiyonlarını etkiler. Bu nedenle baş ağrınız ağrı kesicilere gerek kalmadan sadece su içmekle bile geçebilir. Gün içinde yeteri kadar sıvı tükettiğinizden emin olun. Vücudumuzun susuz kalması, başımızda dayanılmaz ağrılara sebep olabilir" diyor.

BAĞIRSAKLAR HUZURSUZ!

Dayanılmaz ağrılara yol açan migren, ataklar halinde kendini gösteriyor. Özellikle sıcak yaz aylarında, ağrı atakları daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, sıvı tüketiminin migren ağrısını kestiğini söylüyor. "Susuz kalmak beyin fonksiyonlarını etkiler. Bu nedenle baş ağrınız ağrı kesicilere gerek kalmadan sadece su içmekle bile geçebilir. Gün içinde yeteri kadar sıvı tükettiğinizden emin olun. Vücudumuzun susuz kalması, başımızda dayanılmaz ağrılara sebep olabilir" diyor.

SKOLYOZU ERKEN TANIYIN

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, skolyozla mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. "Sırttan baktığımız zaman baş her iki omuzun ortasında simetrik olarak duruyor mu? Omuza baktığımızda omuzun bir tanesi yukarıda, aşağıda, önde ya da arkada duruyor mu? Kürek kemiklerinden bir tanesi çıkıntı veya küçük mü? Bunlara bir bakmak lazım. Her tespit edilen skolyoz hastasının ameliyat olması gerekmiyor. Skolyozdan değil geç kalmaktan korkun" diyor.