Kabızlığın ilacı hibiskus çayı

Renginden de anlaşılacağı gibi antioksidan özelliği yüksek olan çaylardan biri olan hibiskus çayı, diğer bazı çaylardan farklı olarak kafein içermiyor. Diyetisyen Eda Balcı, hibiskus çayının faydalarını sıralıyor: Kan basıncını düzenliyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kötü kolesterolü ise düşürüyor. İçeriğindeki "bioflavonoidler", arter duvarında plak birikimini önlüyor. Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Şişliklerin tedavisinde ve kabızlık problemlerinde etkili oluyor.
UYKUSUZLUĞA VİŞNE
Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.
KEMİKLER İÇİN KIVIRCIK
Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.
KOLESTEROLE BAMYA
Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Vücutta bulunan kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.
UYKUSUZLUĞA VİŞNE
Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.
KEMİKLER İÇİN KIVIRCIK
Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.
KOLESTEROLE BAMYA
Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Kronik hastalıkların riskini azaltır. Vücutta bulunan kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.