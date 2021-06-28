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    Hashimoto zayıflamaya engel

    Tiroit iltihabının bir çeşidi olan hashimoto hastalığı, sıklıkla kadınlarda görülüyor. Op. Dr. Abdulkerim Özakay, “Hashimoto, zayıflamaya engel oluyor. Hasta birçok yol denese de kilo veremiyor” diyor.

    Hashimoto zayıflamaya engel

    Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı veya tıptaki adıyla 'hashimoto tiroidi', vücudumuzu mikroplardan korumak için çalışan bağışıklık sisteminin, tiroit hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkıyor.

    Op. Dr. Abdulkerim Özakay, tiroit bezi yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı hakkında önemli bilgiler veriyor: Vücudumuz tiroit bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroit bezine saldırarak tiroit hücrelerini harap ederler ve tiroit bezinin hormon üretmesi engellenir.

    İltihap sonucu tiroit hücreleri tahrip olarak azalınca bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz. Sonunda kişide tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar.



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    Cilt kuruluğu ve şişkinliği
    Seste kalınlaşma
    Yorgunluk
    Kabızlık
    Düzensiz adet dönemleri
    Memeden süt gelme
    Cinsel isteksizlik
    Gün içinde uyuklama
    Depresyon
    Unutkanlık

    GEBELERDE RİSK FAZLA
    TİP 1 diyabetli hastalarda, otoimmün hastalığı olanlarda, gebe ve gebelik planlayan kadınlarda hashimoto araştırılmalıdır. Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi yöntemi veya hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi sadece tiroit hormon fazlalığı ya da tiroit hormon azlığını önlemek için yapılır. Hastada hipertiroidi krizleri başladığında şikayetleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır.

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