Hashimoto zayıflamaya engel

Hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı veya tıptaki adıyla 'hashimoto tiroidi', vücudumuzu mikroplardan korumak için çalışan bağışıklık sisteminin, tiroit hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkıyor.



Op. Dr. Abdulkerim Özakay, tiroit bezi yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan hashimoto tipi tiroit bezi iltihabı hakkında önemli bilgiler veriyor: Vücudumuz tiroit bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroit bezine saldırarak tiroit hücrelerini harap ederler ve tiroit bezinin hormon üretmesi engellenir.



İltihap sonucu tiroit hücreleri tahrip olarak azalınca bez küçülür ve hormon yapacak hücre kalmaz. Sonunda kişide tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkar.







BU BELİRTİLERE DİKKAT

Sıklıkla kilo alma ve verememe

Kolay üşüme

Cilt kuruluğu ve şişkinliği

Seste kalınlaşma

Yorgunluk

Kabızlık

Düzensiz adet dönemleri

Memeden süt gelme

Cinsel isteksizlik

Gün içinde uyuklama

Depresyon

Unutkanlık



GEBELERDE RİSK FAZLA

TİP 1 diyabetli hastalarda, otoimmün hastalığı olanlarda, gebe ve gebelik planlayan kadınlarda hashimoto araştırılmalıdır. Hashimoto tipi tiroit iltihabını yok edecek bir tedavi yöntemi veya hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi sadece tiroit hormon fazlalığı ya da tiroit hormon azlığını önlemek için yapılır. Hastada hipertiroidi krizleri başladığında şikayetleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır.