Op. Dr. Hayati Kale: Sosyal medya fenomenleri burun estetiğine ilgiyi artırdı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, son yıllarda özellikle gençlerin burun estetiğine ilgisinin arttığını açıkladı. Bunda herkesin daha iyi, daha güzel görünme çabası içinde olduğu sosyal medya platformlarının da etkili olduğunu belirten Dr. Kale, "Sosyal medya, burun operasyonlarını artırdı. Burun estetiği özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. Bunda burun estetiği yaptıran ve memnun olan hastaların paylaşımlarının da payı var. Bu paylaşımlar, burunlarından memnun olmayanlarda pozitif motivasyon yaratıyor" dedi.



ÜNLÜLERİN YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ İSTİYORLAR

Op. Dr. Hayati Kale, gençlerin burun estetiği kararında sosyal medya fenomenleri ile dizi oyuncularının da büyük etkisi olduğunu söyledi: "Biz eskiden kendimizi sadece aynada ya da aile fotoğraflarında görüyorduk. Şimdiki gençler akıllı telefonlar ve sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki, sürekli fotoğraflarını çekiyor ve o kareleri sosyal medya fenomenleriyle, ünlü oyuncularla kıyaslıyorlar. Daha güzel, daha yakışıklı görünmek, kusursuz olmak için de estetik cerrahlara başvuruyorlar. Son dönemde ünlü bir oyuncunun yaptırdığı bişektomi (yanaktan yağ aldırma) de çok konuşuldu ve bu operasyona ilgi arttı. Gençler, önceki hallerini de bildikleri ünlü isimlerin yaptırdığı, onlarda güzel duran işlemleri kendilerinde de istiyor."



BURUN ESTETİĞİNDE YAŞ SINIRI VAR

Dr. Kale, burun estetiğinde yaş sınırı olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Erkeklerde alt sınır 18, kadınlarda 17. Öncesinde yapılması riskli, çünkü burun şekli henüz tam olarak oturmamış oluyor. Burun ameliyatında üst sınır ise kişiden kişiye değişiyor. Ben 55 yaşın üzerine rinoplasti yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü yaş ilerledikçe burun içinde kanamalar oluşabiliyor, iyileşme bozuklukları ortaya çıkabiliyor."

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