Eklemlerden gelen çıtırdı sesleri 'krepitus' habercisi olabilir | 'Krepitus' nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, her eklem hareketi ile birlikte sürekli bir ağrı yaşanıyorsa bu durumda çıtırdama 'krepitus' denilen durumun ortaya çıkabildiğini belirtiyor. 30-35 yaş altında egzersiz yaparken veya merdiven çıkarken dizden ses gelmesinin genellikle bir soruna işaret etmediğini söyleyen Meriç, "Hasta genç yaşta olmasına rağmen dizden ses gelirken ağrı yapıyorsa dikkat etmek gerekir. 55-60 yaş civarında ve merdivenlerden inip çıkarken dizleriniz ağrıyorsa ve gıcırdama hissi varsa bu durum altta farklı bir hastalığa işaret edebilir. Sorunun ortaya çıkmasında hareketsiz bir yaşam ve fiziksel aktivite, önemli bir yer teşkil ediyor.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Şikâyetleri azaltmak için bacak ve kalça güçlendirme egzersizleri önemlidir. Yürüyüş ve yüzme de eklemler için oldukça faydalıdır. Yapılacak en önemli şeylerden birinin de eklemlere gelen yükü azaltmak yani kilo vermektir." diyor.