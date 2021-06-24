Bademle cildini koru | SAĞLIK HABERLERİ

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.
YAĞLARINIZI SİRKELEYİN
Yaz aylarında, kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar, sağlıklı kilo vermek için yağları yakan besinleri sıralıyor:
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.
YOĞURT: Her gün, iki kase yoğurt tüketmek kilo vermeye destek sağlar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularına eklenen tarçın, kilo vermeye yardımcıdır.
İLTİHAPLARA KARŞI PIRASA
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.
YAĞLARINIZI SİRKELEYİN
Yaz aylarında, kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar, sağlıklı kilo vermek için yağları yakan besinleri sıralıyor:
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.
YOĞURT: Her gün, iki kase yoğurt tüketmek kilo vermeye destek sağlar.
YUMURTA: Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta tüketmek zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularına eklenen tarçın, kilo vermeye yardımcıdır.
İLTİHAPLARA KARŞI PIRASA
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.