Bademle cildini koru | SAĞLIK HABERLERİ

kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.aylarında,kadınlarıdiyettelaşı sarıyor.Uzmanlar, sağlıklı kilo vermek içinyağları yakan besinleri sıralıyor:Kahvaltıdan önce bir su bardağıılık suyla tüketilen sirke, zayıflatır.Her gün, iki kase yoğurttüketmek kilo vermeye destek sağlar.Her gün kahvaltıdabir adet haşlanmış yumurta tüketmekzayıflatır.Detoks sularına eklenentarçın, kilo vermeye yardımcıdır.kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.