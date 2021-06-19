Sara Sampaio, avokado yiyerek form tutuyor.
İçerdiği C, E, K, B-2, B-6 vitaminleri, folik asit, pantotenik asit, magnezyum, peta karoten ve omega-3 bakımından oldukça zengin olan avokado, faydalarıyla birlikte her yaştan kişinin tüketmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Osteoporozu önlemeye yardım ediyor. Vücuttaki iltihabı önlüyor. Kilo verdiriyor. Kanserle savaşıyor.
- Sağlık
- 19.06.2021 Gazete
Sara Sampaio'nun sırrı avokadoda saklı
Portekizli model Sara Sampaio, avokado yiyerek form tutuyor. İşte haberin detayları ve avokadonun faydaları...
Sara Sampaio, avokado yiyerek form tutuyor.