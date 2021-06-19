Sara Sampaio, avokado yiyerek form tutuyor.



İçerdiği C, E, K, B-2, B-6 vitaminleri, folik asit, pantotenik asit, magnezyum, peta karoten ve omega-3 bakımından oldukça zengin olan avokado, faydalarıyla birlikte her yaştan kişinin tüketmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Osteoporozu önlemeye yardım ediyor. Vücuttaki iltihabı önlüyor. Kilo verdiriyor. Kanserle savaşıyor.





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