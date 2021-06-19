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    Morarmanın suçlusu K vitamini

    Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu, "K vitamini eksikliği nedensiz morarma ve kanama pıhtılaşma bozukluklarına yol açıyor. Vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor" diyor.

    Morarmanın suçlusu K vitamini
    Halk arasında önemi yeterince bilinmeyen K vitamini kan, kalp ve kemik sağlığının başlıca sorumlusu oluyor. Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu, "K vitamini eksikliği nedensiz morarma ve kanama pıhtılaşma bozukluklarına yol açıyor. Vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor" diyor.

    BAĞIRSAK DOKTORU&NBSP;PROBİYOTİK
    Kefir, yoğurt ve turşu gibi besinlerde bolca bulunan probiyotikler, başta sindirim sisteminde olmak üzere, vücutta bulunan yararlı bakteri ve mayalara deniyor. Uzman Dr. , probiyotiklerin bağırsaklarda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini salgıladığını ve vücudu koruduğunu söylüyor. "Probiyotikler bağışıklık sistemimizi destekler ve hastalanmamızı önler" diyor.

    DİYABETE KABAK
    Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. i önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. ayı güçlendirir. Hormonları uyarır. i bitirir.

    ELMAYLA SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
    Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. ye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar. Kilo verdirir.

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