Morarmanın suçlusu K vitamini

Halk arasında önemi yeterince bilinmeyen K vitamini kan, kalp ve kemik sağlığının başlıca sorumlusu oluyor. Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu, "K vitamini eksikliği nedensiz morarma ve kanama pıhtılaşma bozukluklarına yol açıyor. Vücudun birçok organını etkileyen K vitamini, ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalar, fermente ve hayvansal besinler ile yağlı tohumlarda bulunuyor" diyor.
BAĞIRSAK DOKTORU&NBSP;PROBİYOTİK
Kefir, yoğurt ve turşu gibi besinlerde bolca bulunan probiyotikler, başta sindirim sisteminde olmak üzere, vücutta bulunan yararlı bakteri ve mayalara deniyor. Uzman Dr. Taner Has, probiyotiklerin bağırsaklarda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini salgıladığını ve vücudu koruduğunu söylüyor. "Probiyotikler bağışıklık sistemimizi destekler ve hastalanmamızı önler" diyor.
DİYABETE KABAK
Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.
ELMAYLA SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. Anemiye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar. Kilo verdirir.
BAĞIRSAK DOKTORU&NBSP;PROBİYOTİK
Kefir, yoğurt ve turşu gibi besinlerde bolca bulunan probiyotikler, başta sindirim sisteminde olmak üzere, vücutta bulunan yararlı bakteri ve mayalara deniyor. Uzman Dr. Taner Has, probiyotiklerin bağırsaklarda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonini salgıladığını ve vücudu koruduğunu söylüyor. "Probiyotikler bağışıklık sistemimizi destekler ve hastalanmamızı önler" diyor.
DİYABETE KABAK
Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.
ELMAYLA SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. Anemiye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar. Kilo verdirir.