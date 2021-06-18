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    uyuz vakalarında artışa yol açtı

    nedeniyle evlerde kapalı kalınan sürede yakın temasın artması ve hastaneye geç başvurulması, uyuz vakalarında artışa yol açtı. Prof. Dr. , uyuzun insandan insana temas yoluyla geçtiğini belirtti. "Hastalarda ana şikayet gece ve sıcak duş sonrası artış gösteren yoğun kaşıntıdır. İnsan vücudu dışında 1-2 gün canlı kalabilmesi nedeniyle ortak kullanılan havlu, eşya, yatak, çarşaf, koltuk gibi yollarla bulaş olabilir. Sık sık yıkamak gerekir" dedi.

    Pandemi uyuz etti

    Coronavirüs nedeniyle evlerde kapalı kalınan sürede yakın temasın artması ve hastaneye geç başvurulması, uyuz vakalarında artışa yol açtı. Prof. Dr. , uyuzun insandan insana temas yoluyla geçtiğini belirtti. "Hastalarda ana şikayet gece ve sıcak duş sonrası artış gösteren yoğun kaşıntıdır. İnsan vücudu dışında 1-2 gün canlı kalabilmesi nedeniyle ortak kullanılan havlu, eşya, yatak, çarşaf, koltuk gibi yollarla bulaş olabilir. Sık sık yıkamak gerekir" dedi.

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