Coronavirüs nedeniyle evlerde kapalı kalınan sürede yakın temasın artması ve hastaneye geç başvurulması, uyuz vakalarında artışa yol açtı. Prof. Dr. Burhan Engin, uyuzun insandan insana temas yoluyla geçtiğini belirtti. "Hastalarda ana şikayet gece ve sıcak duş sonrası artış gösteren yoğun kaşıntıdır. İnsan vücudu dışında 1-2 gün canlı kalabilmesi nedeniyle ortak kullanılan havlu, eşya, yatak, çarşaf, koltuk gibi yollarla bulaş olabilir. Sık sık yıkamak gerekir" dedi.