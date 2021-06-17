Mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimleri yataklara düşürüyor. Sıkça görülen grip, nezle dışında önlem almamız gereken başka hastalıklar da bulunuyor. Dr. Koray Akay, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.
NEDEN MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DAHA SIK HASTALANIRIZ?
Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması veya ısınması ve buna uygun giyilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler.