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    Mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimleri yataklara düşürüyor

    Mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimleri yataklara düşürüyor. Sıkça görülen grip, nezle dışında önlem almamız gereken başka hastalıklar da bulunuyor. Dr. , en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

    Havalar bir grip

    Mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimleri yataklara düşürüyor. Sıkça görülen grip, nezle dışında önlem almamız gereken başka hastalıklar da bulunuyor. Dr. Koray Akay, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

    NEDEN MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DAHA SIK HASTALANIRIZ?


    Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması veya ısınması ve buna uygun giyilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler.

        EN ÇOK HANGİ HASTALIKLARA YAKALANIYORUZ?


        Bu dönemde en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Toz ve polene bağlı alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Ayrıca mevsim değişiklikleri astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir.

        NASIL TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİR?
        Her hastalığın düşmanı hareket etmek ve doğru beslenmek. Temiz havada bol bol hareket etmek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak en önce yapılması gerekenler. İlaç yerine doğal besinleri tercih etmeli ve bizi psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan uzak durmalıyız.
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