Mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimleri yataklara düşürüyor



Bu dönemde en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Toz ve polene bağlı alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Ayrıca mevsim değişiklikleri astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir.