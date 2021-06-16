Böbrekler, kan basıncını düzenliyor. Kan hücrelerinin üretimi için gereken hormonları salgılıyor. Su ve mineral dengesini sağlıyor. D vitamininin aktif hale gelmesiyle kalsiyum- fosfor metabolizmamız düzenleniyor. Doç. Dr. Abdullah Özkök, son derece önemli olan böbrekteki hastalıklarından korunmanın yollarını sıralıyor.
TUZ TÜKETİMİNİ KISITLAYIN:
Tuz en önemli "böbrek zehiridir". Fazla tuz tüketimi hipertansiyonun, hipertansiyon da böbrek hastalığının en sık nedenlerindendir.
BİLİNÇSİZ BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMAYIN:
Bilinçsiz bitkisel ürün kullanımı, böbreklerde toksik ve alerjik etkilerle bozulmaya yol açabilirler. Doğadan toplanan mantarlara bağlı olarak ölümcül karaciğer ve böbrek sorunları oluşabilir.
TAŞLARA DİKKAT:
Kronik böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden birisi böbrek taşlarıdır. Böbrek taşlarının kanalları tıkaması, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir.