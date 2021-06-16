BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETMEYİN:

Çok yaygın olarak kullanılan bazı ağrı kesici ve antibiyotikler böbreklerde bozulmaya neden olabilirler. İleri yaş, diyabetik ve böbrek hastalığı bulunan kişiler daha çok etkilenirler.

KİLO KONTROLÜ ŞART:

Obezite sonucunda böbreğin iş yükündeki artış, böbrekte hasara ve uzun vadede böbrek hastalığının gelişmesine neden olabilir.