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    ler, kan basıncını düzenliyor: Böbrekteki hastalıklardan korunmak için bunları yapmak şart

    ler, kan basıncını düzenliyor. Kan hücrelerinin üretimi için gereken hormonları salgılıyor. Su ve mineral dengesini sağlıyor. D vitamininin aktif hale gelmesiyle kalsiyum- fosfor metabolizmamız düzenleniyor. Doç. Dr. ök, son derece önemli olan böbrekteki hastalıklarından korunmanın yollarını sıralıyor.

    Böbrek yetmezliği ona bağlı

    Böbrekler, kan basıncını düzenliyor. Kan hücrelerinin üretimi için gereken hormonları salgılıyor. Su ve mineral dengesini sağlıyor. D vitamininin aktif hale gelmesiyle kalsiyum- fosfor metabolizmamız düzenleniyor. Doç. Dr. Abdullah Özkök, son derece önemli olan böbrekteki hastalıklarından korunmanın yollarını sıralıyor.

    TUZ TÜKETİMİNİ KISITLAYIN:
    Tuz en önemli "böbrek zehiridir". Fazla tuz tüketimi hipertansiyonun, hipertansiyon da böbrek hastalığının en sık nedenlerindendir.

    BİLİNÇSİZ BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMAYIN:
    Bilinçsiz bitkisel ürün kullanımı, böbreklerde toksik ve alerjik etkilerle bozulmaya yol açabilirler. Doğadan toplanan mantarlara bağlı olarak ölümcül karaciğer ve böbrek sorunları oluşabilir.

    TAŞLARA DİKKAT:
    Kronik böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden birisi böbrek taşlarıdır. Böbrek taşlarının kanalları tıkaması, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir.

        PROSTAT BÜYÜMESİ BÖBREĞİ VURUR:
        Prostatın iyi huylu büyümesi, prostat kanseri veya mesane sorunları böbrekleri olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu tür rahatsızlıklarda idrarın tam olarak boşaltılamaması böbrek fonksiyonların bozulmasına yol açar.

        BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETMEYİN:
        Çok yaygın olarak kullanılan bazı ağrı kesici ve antibiyotikler böbreklerde bozulmaya neden olabilirler. İleri yaş, diyabetik ve böbrek hastalığı bulunan kişiler daha çok etkilenirler.

        KİLO KONTROLÜ ŞART:
        Obezite sonucunda böbreğin iş yükündeki artış, böbrekte hasara ve uzun vadede böbrek hastalığının gelişmesine neden olabilir.

        SUYUN GÜCÜNE İNANIN:
        Yeterli su tüketimi böbrek sağlığı için önemlidir. Gazlı içecekler yerine su içmek en doğrusudur. Çocukların günde sekiz bardak, yetişkinlerin ise 2-2.5 litre su içmesi gerekir.

        SİGARA İÇMEYİN:
        Sigara damar duvarının fonksiyonlarını bozar, kan basıncını artırır. Böbrek damarlarındaki direnci artırıp böbrek fonksiyonlarını bozar.

            RUTİN KONTROLLERE GİDİN:
            Böbrek hastalıkları çok sessiz ilerleyebilir ve son evreye gelene kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Rutin doktor kontrolleri önem arz eder. Birçok böbrek hastalığının erken evrede teşhis edilebilirse tedavisi bulunmaktadır.

            İDRARINIZI KONTROL EDİN:
            İdrarı kontrol etmek böbrek hastalıklarının erken yakalanması açısından önemli olabilir. Örneğin idrarda köpük olması protein kaçağına, kırmızı renkli idrar kanamaya işaret edebilir. Çok koyu idrar, tetkik gerektirir.
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            Haberler Sağlık Böbrekler, kan basıncını düzenliyor: Böbrekteki hastalıklardan korunmak için bunları yapmak şart