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    Yaz aylarının gelmesiyle rengarenk meyveler pazar tezgahlarını süslüyor | , , kiraz faydaları nelerdir?

    Yaz aylarının gelmesiyle rengarenk meyveler pazar tezgahlarını süslüyor. Ağızları tatlandıran bu meyveler, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı da destekliyor. Uzman Diyetisyen çi yaz meyvelerinin faydalarını açıklıyor...

    Faydalarını bir kenara yazın!

    Yaz aylarının gelmesiyle rengarenk meyveler pazar tezgahlarını süslüyor. Ağızları tatlandıran bu meyveler, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı da destekliyor. Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi yaz meyvelerinin faydalarını açıklıyor...

    KARPUZ: Yaz aylarının en çok tercih edilen ve en ferahlatıcı meyvesidir. Bol lif ve su içerir. Bu sayede sindirimin daha iyi çalışmasını sağlar. Yüksek magnezyum ve potasyum içeriğiyle de kalp sağlığını korur. Fakat şeker oranı yüksek olduğu için 3 küçük üçgen dilimden fazla tüketilmemelidir.

    KAVUN: Kalsiyum, demir ve potasyum deposudur. Kas ağrılarını azaltır. Göz sağlığını korur.

        KİRAZ: Yüksek antioksidan özelliği ile kanserle savaşır. Kolesterol ve kan şekerini dengeler. Günde 10-12 tane tüketilmesi yeterlidir.

        İNCİR: Kemik, kas ve iskelet sistemini korur. Sindirimi düzenler.

        KAYISI: Cildi besler. Kansızlığı bitirir.
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        Haberler Sağlık Yaz aylarının gelmesiyle rengarenk meyveler pazar tezgahlarını süslüyor | Karpuz, kavun, kiraz faydaları nelerdir?