KARPUZ: Yaz aylarının en çok tercih edilen ve en ferahlatıcı meyvesidir. Bol lif ve su içerir. Bu sayede sindirimin daha iyi çalışmasını sağlar. Yüksek magnezyum ve potasyum içeriğiyle de kalp sağlığını korur. Fakat şeker oranı yüksek olduğu için 3 küçük üçgen dilimden fazla tüketilmemelidir.