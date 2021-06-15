Yaz aylarının gelmesiyle rengarenk meyveler pazar tezgahlarını süslüyor. Ağızları tatlandıran bu meyveler, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı da destekliyor. Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi yaz meyvelerinin faydalarını açıklıyor...
KARPUZ: Yaz aylarının en çok tercih edilen ve en ferahlatıcı meyvesidir. Bol lif ve su içerir. Bu sayede sindirimin daha iyi çalışmasını sağlar. Yüksek magnezyum ve potasyum içeriğiyle de kalp sağlığını korur. Fakat şeker oranı yüksek olduğu için 3 küçük üçgen dilimden fazla tüketilmemelidir.
KAVUN: Kalsiyum, demir ve potasyum deposudur. Kas ağrılarını azaltır. Göz sağlığını korur.