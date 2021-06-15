Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı, bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor.

Vücudu saran ve dış etkilerden koruyan cilt de bu süreçten etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Bağırsak florasını onaran probiyotikler ise birçok cilt hastalığına karşı etkili oluyor ve cildi yaşlanma etkilerine karşı koruyor.

Dermatoloji Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, probiyotiklerin cilt sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor.

EGZAMAYI BİTİRİR

Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Yeterli miktarda olduklarında mikrobiyom yapısında meydana gelen bozukluğu onarıyor.

Akne ve egzama gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesini sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Deriden su kaybını azaltır.

Cilt bariyer fonksiyonunu güçlendirir.



Yara iyileşmesini hızlandırır.

Deri iltihaplanmasını önler.

NELERDE BULUNUR?

Ev yoğurdu, kefir, tarhana çorbası, lahana turşusu, salatalık turşusu, yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, pancar, rezene kökü, bezelye, lahana.