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    Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor: ve egzama gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor

    Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. ıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı, bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor.

    Güzelliğin yolu bağırsak

    Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. ıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı, bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor.

    Vücudu saran ve dış etkilerden koruyan cilt de bu süreçten etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Bağırsak florasını onaran probiyotikler ise birçok cilt hastalığına karşı etkili oluyor ve cildi yaşlanma etkilerine karşı koruyor.

    Dermatoloji Uz. Dr. , probiyotiklerin cilt sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor.

    EGZAMAYI BİTİRİR
    Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Yeterli miktarda olduklarında mikrobiyom yapısında meydana gelen bozukluğu onarıyor.

    ve egzama gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesini sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    Deriden su kaybını azaltır.
    Cilt bariyer fonksiyonunu güçlendirir.


    Yara iyileşmesini hızlandırır.
    Deri iltihaplanmasını önler.

    NELERDE BULUNUR?
    du, , , turşusu, su, , sarımsak, soğan, , , , , lahana.

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    Haberler Sağlık Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor: Sivilce ve egzama gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor