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    Bu besinler katarakt ve yı önlüyor (Sağlık haberleri)

    İlerleyen yaş, göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Tek tedavi yöntemi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenmek önem taşıyor. Op. Dr. , antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor.

    Gözümü seveyim!

    İlerleyen yaş, göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Tek tedavi yöntemi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenmek önem taşıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. "Akdeniz tipi beslenmek yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu gösterir. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığı için önemlidir. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır" diyor.

    YAŞ 35 ANNELİK ÇOK GEÇ
    İş hayatına dahil olan kadınlar, anne olmayı erteliyor. Özellikle 35'li yaşlardan sonra kadınlarda yumurtalık rezervi azaldığından anne olma şansı da düşüyor.

    KISIRLIĞI BİTİRİYOR
    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Aydın, PRP tedavisinin yumurtalık yetmezliği yaşayan ve başarısız tüp bebek denemeleri olan kişiler için umut vadettiğini dile söylüyor. PRP'- nin uygulanma yöntemini şöyle açıklıyor: İlk olarak hastadan almış olduğumuz kanı özel cihazlar yardımıyla santrifüjden geçirerek tedavide kullanacağımız PRP'yi hazırlıyoruz. Ardından sedasyon adını verdiğimiz uygulama ile hastamızı kısa süreliğine uyuttuktan sonra PRP'yi yumurtalıklara enjekte ediyoruz. PRP tedavisi, adet kanamasının bitiminden hemen sonrasındaki süreçte gerçekleştiriliyor.

        KISIRLIĞA KARŞI CEVİZ
        Omega-3         deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.

        HER ŞEYE MAYDANOZ
        Vitamin         deposu maydanoz meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü dengeler. İdrar yolu enfeksiyonunu bitirir. Ağız kokusunu engeller.

        SEMİZOTU ŞİFA DOLU
        Kalp         Ve damar sağlığını koruyan semizotu, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları güçlendirir. Hemoroitle savaşır. Kemik erimesinden koruyan bu mucize yeşillik kataraktla mücade eder. Kan şekerini dengeler. Egzamaya iyi gelir.
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        Haberler Sağlık Bu besinler katarakt ve sarı noktayı önlüyor (Sağlık haberleri)