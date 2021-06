İlerleyen yaş, göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Tek tedavi yöntemi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenmek önem taşıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. "Akdeniz tipi beslenmek yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu gösterir. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığı için önemlidir. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır" diyor.