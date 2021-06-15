İlerleyen yaş, göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Tek tedavi yöntemi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenmek önem taşıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. "Akdeniz tipi beslenmek yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu gösterir. Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığı için önemlidir. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış oldu. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır" diyor.
YAŞ 35 ANNELİK ÇOK GEÇ
İş hayatına dahil olan kadınlar, anne olmayı erteliyor. Özellikle 35'li yaşlardan sonra kadınlarda yumurtalık rezervi azaldığından anne olma şansı da düşüyor.
KISIRLIĞI BİTİRİYOR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Aydın, PRP tedavisinin yumurtalık yetmezliği yaşayan ve başarısız tüp bebek denemeleri olan kişiler için umut vadettiğini dile söylüyor. PRP'- nin uygulanma yöntemini şöyle açıklıyor: İlk olarak hastadan almış olduğumuz kanı özel cihazlar yardımıyla santrifüjden geçirerek tedavide kullanacağımız PRP'yi hazırlıyoruz. Ardından sedasyon adını verdiğimiz uygulama ile hastamızı kısa süreliğine uyuttuktan sonra PRP'yi yumurtalıklara enjekte ediyoruz. PRP tedavisi, adet kanamasının bitiminden hemen sonrasındaki süreçte gerçekleştiriliyor.