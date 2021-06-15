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    , hayatı tehdit ediyor! Her yıl 18 milyon insanın ölümüne yol açıyor

    , hayatı tehdit ediyor. Her yıl 18 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Uzmanlar, sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışların tedaviyi geciktirdiğini söylüyor.

    Büyük göbek kriz demek

    Kalp hastalıkları tüm dünyada bir numaralı ölüm nedeni olarak biliniyor. Ülkemizde de ölüm nedenlerinin yüzde 42'sini koroner kalp hastalıkları oluşturuyor. Hal böyle olunca, bu hastalıklarla ilgili doğru ve etkili tedavi kritik önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlara değiniyor...

    YANLIŞ: Kalp hastalığı gençlerde görülmez.
    DOĞRU: Henüz erken çocukluk ve ergenlik döneminde atardamarlarda plak oluşumunun öncüleri gelişmeye başlar. Ayrıca genç ve orta yaşlı insanlarda kalp problemleri de sık görülür. Bunun sebebi hatalı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezite, tip 2 diyabettir...

    YANLIŞ: Kalp durması ve kalp krizi aynı şeydir.
    DOĞRU: Hayır. Damarlardaki tıkanma nedeniyle kalp kası oksijen ve besinleri alamaz. Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar görmeye ve ölmeye başlar. Koroner arterlerden biri tıkandığında da bu sebeplerle kalp krizi oluşur. Kalp durması ise hastanın kalbinin vücuduna kan pompalamayı bırakması ve bunun sonucunda bilincin kaybolması olarak tanımlanır.

        YANLIŞ: İyi kolesterol, kötü kolesterolü dengeler.
        DOĞRU: Yüksek bir iyi kolesterol seviyesi iyi bir durum olsa da bu, vücuttaki atardamarlarında kolesterol birikimini kesin olarak önlemez.

        YANLIŞ: Kalp hastalığı erkeklerde sık görülür.
        DOĞRU: Kalp hastalığından yaşamını yitiren kadınların sayısı, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybedenlerin 2 katıdır. Buna göre kalp hastalığı kadınları da tehdit etmekterdir.

        YANLIŞ: Doğru beslenmek kalbi korur.
        DOĞRU: Antioksidan olan vitaminler E, C ve beta karoten kalp hastalığı riskini düşürür. Bu nedenle ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri takviyelerle değil, dengeli bir şekilde sebze ve meyve tüketerek almak gerekir.

            YANLIŞ: Kalp krizi sırasında öksürmek hayat kurtarır.
            DOĞRU: Kalp krizinde şiddetli bir şekilde öksürmenin kalp durmasını önleyeceğine, dolayısıyla hayatın kurtulabileceğine dair tıbbi bir kanıt yoktur.

            YANLIŞ: Kolesterol ilaçları karaciğere zarar verir
            DOĞRU: Kandaki kolesterol düzeyinin yüksekliği, atardamarlarda darlık gelişmesi için en önemli risk faktörlerinden biridir. Bu durum kalp krizi, felç ve ölüme yol açabilir. Sağlıklı bir diyet, egzersiz riskleri azaltsa da, çoğu zaman yeterli olmaz. Bu nedenle kolesterol ilaçlarını kullanmanın mecburidir

            YANLIŞ: Kırk yaşından sonra aspirin kullanmalıdır
            DOĞRU: Kan sulandırıcılar, kalp krizi geçiren veya stent ya da by-pass yapılan hastalar için uygundur. Hiç kalp krizi geçirmeyenler kullanmamalıdır.
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            Haberler Sağlık Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor! Her yıl 18 milyon insanın ölümüne yol açıyor