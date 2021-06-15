YANLIŞ: Kalp durması ve kalp krizi aynı şeydir.

DOĞRU: Hayır. Damarlardaki tıkanma nedeniyle kalp kası oksijen ve besinleri alamaz. Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar görmeye ve ölmeye başlar. Koroner arterlerden biri tıkandığında da bu sebeplerle kalp krizi oluşur. Kalp durması ise hastanın kalbinin vücuduna kan pompalamayı bırakması ve bunun sonucunda bilincin kaybolması olarak tanımlanır.