Kalp hastalıkları tüm dünyada bir numaralı ölüm nedeni olarak biliniyor. Ülkemizde de ölüm nedenlerinin yüzde 42'sini koroner kalp hastalıkları oluşturuyor. Hal böyle olunca, bu hastalıklarla ilgili doğru ve etkili tedavi kritik önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlara değiniyor...
YANLIŞ: Kalp hastalığı gençlerde görülmez.
DOĞRU: Henüz erken çocukluk ve ergenlik döneminde atardamarlarda plak oluşumunun öncüleri gelişmeye başlar. Ayrıca genç ve orta yaşlı insanlarda kalp problemleri de sık görülür. Bunun sebebi hatalı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezite, tip 2 diyabettir...
YANLIŞ: Kalp durması ve kalp krizi aynı şeydir.
DOĞRU: Hayır. Damarlardaki tıkanma nedeniyle kalp kası oksijen ve besinleri alamaz. Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar görmeye ve ölmeye başlar. Koroner arterlerden biri tıkandığında da bu sebeplerle kalp krizi oluşur. Kalp durması ise hastanın kalbinin vücuduna kan pompalamayı bırakması ve bunun sonucunda bilincin kaybolması olarak tanımlanır.