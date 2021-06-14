Uzmanlar özellikle kadınları uyardı! Eğer raftan bir şey almak için uzandığınızda ağrı yaşıyorsanız...

Raftan bir şey almak için uzanma ya da kıyafetleri çıkarma sırasında ağrı yaşanıyorsa doktora başvurmayı öneriyor. Omuzdaki ağrının kimi zaman başka hastalıkların da belirti olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çift ağrı, tümör, kemik çıkıntıları, tendon yırtıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.