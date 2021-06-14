Uzmanlar özellikle kadınları uyardı! Eğer raftan bir şey almak için uzandığınızda ağrı yaşıyorsanız...

Omuz sıkışması, kol hareketlerinde ortaya çıkan ağrıyla belirti veriyor. Ağrı genellikle tek taraflı olmakla birlikte, her iki omuzda da görülebiliyor. Halk arasında boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kulunçla karıştırılan bu durum ev işi yapan kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, omuz ağrısı ile başvuranların yüzde 40 ila 60'ının omuz sıkışma sendromu tanısı aldığını belirtiyor.
"Sıkışma denildiğinde genellikle sinir sıkışması olarak algılanabilse de bu durum omuzumuzdaki tendonların sıkışmasıdır. Evde bilinçsizce spor yapması sonucu bu durumla sık karşılaşır olduk. Bunun yanında bebeklerini kucağında taşıyan ebeveynler, kameramanlar gibi sürekli omuzunda yük taşımak durumunda kalan mesleklerle uğraşanlarda da sıkışma görülebiliyor" bilgisi veriyor.