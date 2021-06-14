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    Uzmanlar özellikle kadınları uyardı! Eğer raftan bir şey almak için uzandığınızda ağrı yaşıyorsanız...

    Kadınları tehdit eden , dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Raftan bir şey almak için uzandığınızda ağrı yaşıyorsanız doktora başvurun...

    Bu ağrıyı rafa kaldırma

    Omuz sıkışması, kol hareketlerinde ortaya çıkan ağrıyla belirti veriyor. Ağrı genellikle tek taraflı olmakla birlikte, her iki omuzda da görülebiliyor. Halk arasında boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kulunçla karıştırılan bu durum ev işi yapan kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor.

    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, omuz ağrısı ile başvuranların yüzde 40 ila 60'ının omuz sıkışma sendromu tanısı aldığını belirtiyor.

    "Sıkışma denildiğinde genellikle sinir sıkışması olarak algılanabilse de bu durum omuzumuzdaki tendonların sıkışmasıdır. Evde bilinçsizce spor yapması sonucu bu durumla sık karşılaşır olduk. Bunun yanında bebeklerini kucağında taşıyan ebeveynler, kameramanlar gibi sürekli omuzunda yük taşımak durumunda kalan mesleklerle uğraşanlarda da sıkışma görülebiliyor" bilgisi veriyor.

        Raftan bir şey almak için uzanma ya da kıyafetleri çıkarma sırasında ağrı yaşanıyorsa doktora başvurmayı öneriyor. Omuzdaki ağrının kimi zaman başka hastalıkların da belirti olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çift ağrı, tümör, kemik çıkıntıları, tendon yırtıkları gibi sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.

        Şöyle devam ediyor: Ağrının karakteri tanıda önemlidir. Omuz sıkışma sendromunda hareketle birlikte ağrı tetiklenebilir. Hasta omzunu kullanmakta çok rahattır ancak öne ve yana doğru kaldırdığında çok ciddi ağrı hisseder. Ağrı gece uykudan uyandıracak şiddette olabilir.

        ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ
        Omuz         sıkışması hastalığının erken teşhisi, tedavide önemli rol oynuyor. Bu sayede hastalık ameliyatsız tedavi edilebiliyor. İleri evreye ulaşmış vakalarda ne yazık ki çözüm ameliyatla sağlanıyor.

            HAREKETSİZLİK ŞİKAYETLERİ ARTIRIR
            Eklem sağlığında hareket büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Hakan Turan Çift "Omuz sıkışmasında kişi ağrı nedeniyle hareket etmezse bu durum donuk omuz hastalığına neden olabilir" diyor.
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            Haberler Sağlık Uzmanlar özellikle kadınları uyardı! Eğer raftan bir şey almak için uzandığınızda ağrı yaşıyorsanız...