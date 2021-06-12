Uzmanlar uyardı! Ağır parfüm kokusu migren ataklarını tetikliyor

AĞRI KESİCİYİ ABARTMAYIN: Herkes, baş ağrısı sırasında ağrı kesicilere sarılıyor. Ancak migren hastalarının bu davranıştan uzak durması gerekiyor.



NOT EDİN: Şarküteri ürünler, baharatlar, çikolata, peynir ve tuz, migreni tetikliyor. Ancak bu gıdaların tümü her migrenli hasta için tetikleyici olmuyor. Bu nedenle bir migren günlüğü tutarak migreni tetikleyen gıdaları tespit etmek faydalı oluyor.