Uzmanlar uyardı! Ağır parfüm kokusu migren ataklarını tetikliyor

Baş ağrısının en dayanılmaz olanını 'migren ağrısı' oluşturuyor. Zonklayıcı, genellikle tek tarafta, bulantı ve kusma ile gelen, hareketle artan migren ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dr. Nebahat Bilici, migren ağrılarından korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıralıyor...
AĞRI KESİCİYİ ABARTMAYIN: Herkes, baş ağrısı sırasında ağrı kesicilere sarılıyor. Ancak migren hastalarının bu davranıştan uzak durması gerekiyor.
NOT EDİN: Şarküteri ürünler, baharatlar, çikolata, peynir ve tuz, migreni tetikliyor. Ancak bu gıdaların tümü her migrenli hasta için tetikleyici olmuyor. Bu nedenle bir migren günlüğü tutarak migreni tetikleyen gıdaları tespit etmek faydalı oluyor.
STRESTEN UZAK DURUN: Stresten uzak durmak ve bu ruh halini azaltan dans, yoga ve meditasyon gibi yöntemleri tercih etmek faydalı oluyor.