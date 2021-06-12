Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanlar uyardı! Ağır parfüm kokusu migren ataklarını tetikliyor

    Migren, neden olduğu şiddetli ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, “Ağır parfüm kokusu migren ataklarını tetikliyor. Uzak durulmalı” diyor. Migren atakları kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor.

    Migren parfüm sever

    Bağrısının en dayanılmaz olanını 'migren ağrısı' oluşturuyor. Zonklayıcı, genellikle tek tarafta, bulantı ve kusma ile gelen, hareketle artan migren ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dr. Nebahat Bilici, migren ağrılarından korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıralıyor...

    AĞRI KESİCİYİ ABARTMAYIN: Herkes, baş ağrısı sırasında ağrı kesicilere sarılıyor. Ancak migren hastalarının bu davranıştan uzak durması gerekiyor.

    NOT EDİN: Şarküteri ürünler, baharatlar, çikolata, peynir ve tuz, migreni tetikliyor. Ancak bu gıdaların tümü her migrenli hasta için tetikleyici olmuyor. Bu nedenle bir migren günlüğü tutarak migreni tetikleyen gıdaları tespit etmek faydalı oluyor.

    STRESTEN UZAK DURUN: Stresten uzak durmak ve bu ruh halini azaltan dans, yoga ve meditasyon gibi yöntemleri tercih etmek faydalı oluyor.

        ÖĞÜN ATLAMAYIN: Dengesiz beslenme migreni çağırıyor. Bu nedenle düzenli beslenmek gerekiyor. Öğün atlamak, kan şekerini düşürdüğünden migrene neden oluyor.

        MENOPOZA DİKKAT: Hormonal değişimler, artan östrojen seviyesi ve regl dönemi de migreni tetikliyor.

        PARFÜM SEÇİMİ ÖNEMLİ: Koku, migrenli hastalarda tetikleyici faktör olabiliyor. Çamaşır suyu, ağır parfüm gibi keskin kokulardan uzak durmak gerekiyor.

        YÜRÜYÜŞ YAPIN: Yürüyüş, yüzme veya kardiyo gibi vücudu zorlamayan egzersizler yapmak vücuda iyi geliyor.

        NELER YEMELİ?
        BADEM: İçeriğindeki seratonin maddesi ile migren ağrısını azaltır.

            MUZ: Potasyum zengini muz kan damarlarını rahatlatır. Ağrıyı hafifletir.

            NANE: Stresi ve baş ağrısını giderir.

            YOĞURT: Migren ağrısına iyi gelir.

            IHLAMUR: Yatıştırıcı etkisi vardır.

            KAHVE: Günde 1 fincan kahve içmek, migren ağrısını keser.

            ZENCEFİL: Baş ağrısını ve mide bulantısını keser.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            TUSKON davasında karar!
            Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Ağır parfüm kokusu migren ataklarını tetikliyor