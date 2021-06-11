Gündemden düşmeyen konular arasında yer alan Covid 19 aşısı ülkemizde hızla uygulanmaya devam ediyor. Yaş ve sektöre göre devam eden aşılamada vatandaşlar ikisi arasında kaldıkları için Sinovac mı Biontech mi? Sinovac ve Biontech farkı nedir, hangi aşı daha iyi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Bu noktada Sinovac ve Biontech yan etkilerine dair bilgiler de merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
COVİD 19 AŞISININ YAN ETKİLERİ
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
BİONTECH VE SİNOVAC FARKLARI
İnaktif Aşılar
-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
-2-8°C'de saklanabilir.
-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
-Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.