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    • Sağlık
    • 11.06.2021 12:27
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    • 11.06.2021 12:27
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    ? , ? İşte iki aşının da yan etkileri…

    ? , ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele eden tüm dünyada aşılama çalışmaları yapılıyor ve hastalığın yayılma hızını azaltması açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre ilerleme devam ederken iki çeşit aşı sunulduğu için vatandaşlar hangisini olacaklarına karar vermekte zorlanıyor. Peki Sinovac mı Biontech aşılarının yan etkileri neler?

    takvim.com.tr
    Sinovac mı Biontech mi?

    Gündemden düşmeyen konular arasında yer alan Covid 19 aşısı ülkemizde hızla uygulanmaya devam ediyor. Yaş ve sektöre göre devam eden aşılamada vatandaşlar ikisi arasında kaldıkları için Sinovac mı Biontech mi? Sinovac ve Biontech farkı nedir, hangi aşı daha iyi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Bu noktada Sinovac ve Biontech yan etkilerine dair bilgiler de merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

    COVİD 19 AŞISININ YAN ETKİLERİ

    Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

    BİONTECH VE SİNOVAC FARKLARI

    İnaktif Aşılar
    -Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    -Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    -Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
    -Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    -2-8°C'de saklanabilir.
    -Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    -Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    -Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

        Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

        -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
        -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
        -Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        -Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? HANGİ AŞI DAHA İYİ?

        Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

        AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ

        Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi. Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.
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        Haberler Sağlık Sinovac mı Biontech mi? Sinovac ve Biontech farkı nedir, hangi aşı daha iyi? İşte iki aşının da yan etkileri…