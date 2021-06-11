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    • Sağlık
    • 11.06.2021 11:41
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    • 11.06.2021 11:41
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    ? , ! Önemli uyarı...

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla ? Sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre sırasıyla herkes koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Covid 19 aşısı oluyor. , e-nabız ile koronavirüs aşı alanlar herhangi bir sebepten dolayı randevularına gidemeyecekleri zaman değişiklik yapıp yapamayacaklarını, iptal edip edemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki MHRS, e-devlet ve na nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    Aşı randevusu nasıl iptal edilir?

    Aşı randevusu nasıl iptal edilir? MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemleri olan MHRS, e-nabız üzerinden Covid 19 aşı sırası gelenler randevularını alabiliyor. Herhangi bir sebeple iptal etmek durumunda kalanlar ise bunu nasıl yapacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.

        RANDEVULARINI AKSATANLARA ÖNEMLİ UYARI GELDİ!

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

        "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
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