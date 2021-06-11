Aşı randevusu nasıl iptal edilir? MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemleri olan MHRS, e-nabız üzerinden Covid 19 aşı sırası gelenler randevularını alabiliyor. Herhangi bir sebeple iptal etmek durumunda kalanlar ise bunu nasıl yapacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar…