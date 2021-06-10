Dış kulak yolu iltihabı, havuz ve deniz sezonunu açanlarda görülmeye başlıyor. Kişinin bağışıklığının yanı sıra yapılan bazı hatalarla da gelişen bu hastalık, kolayca tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk, kulakta biriken ve neme dönüşen suyun temizlenmemesi durumunda ortaya çıkan dış kulak iltihabının çene eklemine, yüzün yarısına ve boyuna yayılan şiddetli ağrılara yol açtığını söylüyor. Şöyle devam ediyor: