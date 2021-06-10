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    Dış kul yolu iltihabı, havuz ve deniz sezonunu açanlarda görülmeye başlıyor (Sağlık haberleri)

    Dış kul yolu iltihabı, havuz ve deniz sezonunu açanlarda görülmeye başlıyor. Kişinin bağışıklığının yanı sıra yapılan bazı hatalarla da gelişen bu hastalık, kolayca tedavi edilebiliyor. Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk, kulakta biriken ve neme dönüşen suyun temizlenmemesi durumunda ortaya çıkan dış kulak iltihabının çene eklemine, yüzün yarısına ve boyuna yayılan şiddetli ağrılara yol açtığını söylüyor.

    Bu sese kulak verin

    Dış kulak yolu iltihabı, havuz ve deniz sezonunu açanlarda görülmeye başlıyor. Kişinin bağışıklığının yanı sıra yapılan bazı hatalarla da gelişen bu hastalık, kolayca tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Battal Tahsin Somuk, kulakta biriken ve neme dönüşen suyun temizlenmemesi durumunda ortaya çıkan dış kulak iltihabının çene eklemine, yüzün yarısına ve boyuna yayılan şiddetli ağrılara yol açtığını söylüyor. Şöyle devam ediyor:

    PAMUK RİSKLİ
    Tedavi ertelendiğinde ciddi sorunlara yol açıyor. Kulak tıkanıklığı yaşayan hastalarımız kulaklarını, kulak pamuğu veya benzeri cisimler ile karıştırarak lokal travma oluşturur ve bunun sonucunda kulağımızı koruyan bariyer zarar görür. Dış kulak yolu cilt altına geçerek enfeksiyona yol açar.

    KEMİKLERE YOĞURT
    Yoğurt,     kilo vermeye yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiriyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Diyabetle savaşıyor. Akciğerleri koruyor.

        ACI BİBER TATLI HAYAT
        Acı biber, migren ataklarına karşı faydalı oluyor. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engelliyor. Kilo verdiriyor. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi geliyor.

        SİVİLCELER İÇİN İĞDE
        İğde, ağız ve diş sağlığını koruyor. İshalin geçmesine yardım ediyor. Karaciğer yağlanmasını azaltıyor. İdrar sorunlarını düzenliyor. Cinselliğin artmasını sağlıyor.
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        Haberler Sağlık Dış kulak yolu iltihabı, havuz ve deniz sezonunu açanlarda görülmeye başlıyor (Sağlık haberleri)