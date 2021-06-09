Fenomen kardeşlerin tercihi Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu oldu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, Preservation Rinoplasti (koruyucu burun estetiği) metodunu Türkiye'de ilk uygulayan cerrahlardan. Çalışmalarına Samsun'da bulunan kliniğinde devam eden Dr. Aydoğdu, uyguladığı yöntemle dünyanın dört bir yanından estetik meraklılarının dikkatini çekiyor. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda hastası bulunan Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu'yu tercih edenler arasında ünlü isimler ve internet fenomenleri de yer alıyor.



İKİSİ DE MEMNUN

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, Instagram'da 6.7 milyon, YouTube'da ise 11.6 milyon takipçisi bulunan Dubaili fenomen Narin Amara'nın da tercihi oldu. Uzun araştırmalarının sonunda Dr. Aydoğdu'nun adına ulaşan Amara, güvenli bir ameliyat süreci geçirmek için Samsun'a geldi ve operasyonu burada geçirdi. Ameliyat sürecinden de sonuçtan da çok memnun kaldığını söyleyen Narin Amara, kendisi gibi internet fenomeni olan kız kardeşi Cedra Amara'ya da Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu'yu tavsiye etti. İnternette milyonlarca kişi tarafından takip edilen Cedra da ablası gibi burun estetiğini Dr. Aydoğdu'ya yaptırdı. İki kardeş, başarılı operasyonlar için doktora teşekkür etti.

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