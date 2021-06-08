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    Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz telefonlara karşı uyarıyor! Tümör oluşumunu tetikler

    Mide bulantısı, baş ağrısı, görme bozukluğu ve kolda uyuşukluk... Tüm bunlar, ünün belirtileri arasında yer alıyor. Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz telefonlara karşı uyarıyor: Beyin damarlarına zarar verir. Tümör oluşumunu tetikler.

    Alo ben tümör!

    Beyin tümörleri, toplumda yaygın görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Kimi zaman sinsice ilerliyor. Kimi zaman ise ufak belirtilerle hastalıkların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

    Özellikle pandemi döneminde kişiler şikayetleri görmezden gelerek doktora başvurmayı geciktiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beyin tümörünün en sık görülen belirtilerine deniyor. "Bu belirtiler varsa nöroloji uzmanına başvurulmalı" diyor.

    BULANTI VE KUSMA:
    Genellikle bu durumda mide ve bağırsak rahatsızlığı akıllara geliyor. Ancak şikayetlerin birkaç gün devam etmesi beyin ile ilgili sorunları işaret ediyor. Özelikle tekrarlayan kusma atakları nörolojik muayeneyi gerektiriyor.

        ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI:
        Ara ara olup, devamlılık göstermeyen baş ağrıları, genellikle beyin hastalıklarından kaynaklanmıyor. Beyin tümörü varlığında baş ağrısı sabah kalkınca hissediliyor. Ağrı başın önünde, arkasında ya da bir yerden bir yere yayılabiliyor.

        KONUŞMA BOZUKLUĞU:
        Tümörün konuşma merkezleri ile ilişkisinden dolayı hastada konuşma bozuklukları görülebiliyor. Kelimeleri seçmede, dillendirmede ve peş peşe kelimeleri ifade etmede zorluk olabiliyor. Bu şikayetlerin oluşması durumunda hemen nöroloji hekimine başvurmak gerekiyor.

        KOL VE BACAKTA GÜÇSÜZLÜK:
        Vücudun bir tarafında kol ve bacak beraber ya da ayrı ayrı olarak uyuşma tümörün en önemli belirtisi arasında gösteriliyor.

            GÖRME BOZUKLUĞU:
            Tümör görme sinirlerinde baskı meydana getirebiliyor. Bunlar tek gözde ya da her iki gözde de oluşabiliyor. Görmenin giderek azalması kaybolmaya yüz tutması, kişinin baktığında dış yan tarafları göremiyor olması ya da geçici olup düzelen tekrarlayıcı görme kayıplarının ihmal edilmemesi gerekiyor.

            HORMONAL BOZUKLUKLAR:
            Tümörler, hormonal bozukluklara da yol açıyor. Erken ergenlik, adet düzensizlikleri, vücutta aşırı derece de kıllanma görülebiliyor.

            HEPİMİZİN CEBİNDE
            Prof. Dr. İlhan Elmacı, "Beyin tümörü erkeklerde, tansiyon ve diyabet hastalarında daha sık görülür" diyor. Mobil telefonları kullanırken maruz kaldığımız elektro manyetik alanların, kan - beyin bariyerini tahrip ettiğini söylüyor. Beynin en önemli koruyucu tabakalarından biri olan bu bariyerin tahribatının uzun vadede tümörlere yol açtığının altını çiziyor.
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            Haberler Sağlık Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz telefonlara karşı uyarıyor! Tümör oluşumunu tetikler