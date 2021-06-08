Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz telefonlara karşı uyarıyor! Tümör oluşumunu tetikler

GÖRME BOZUKLUĞU:

Tümör görme sinirlerinde baskı meydana getirebiliyor. Bunlar tek gözde ya da her iki gözde de oluşabiliyor. Görmenin giderek azalması kaybolmaya yüz tutması, kişinin baktığında dış yan tarafları göremiyor olması ya da geçici olup düzelen tekrarlayıcı görme kayıplarının ihmal edilmemesi gerekiyor.