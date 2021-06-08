Uzmanlar, elimizden düşürmediğimiz telefonlara karşı uyarıyor! Tümör oluşumunu tetikler

Beyin tümörleri, toplumda yaygın görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Kimi zaman sinsice ilerliyor. Kimi zaman ise ufak belirtilerle hastalıkların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.
Özellikle pandemi döneminde kişiler şikayetleri görmezden gelerek doktora başvurmayı geciktiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beyin tümörünün en sık görülen belirtilerine deniyor. "Bu belirtiler varsa nöroloji uzmanına başvurulmalı" diyor.
BULANTI VE KUSMA:
Genellikle bu durumda mide ve bağırsak rahatsızlığı akıllara geliyor. Ancak şikayetlerin birkaç gün devam etmesi beyin ile ilgili sorunları işaret ediyor. Özelikle tekrarlayan kusma atakları nörolojik muayeneyi gerektiriyor.