Kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, 60-70 derecenin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini artırdığını gösteriyor. Uzmanlar sıcak besinlerin, yemek borusu kanserine yol açtığını, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve mide kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığı, dil ve dişlere zarar verdiğini belirtiyor. Yine sıcak yemek ve içmek ağızda çıkan aftların en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, sıcak yeme içme alışkanlıklarını azaltmayı öneriyor.

BİBERLE GÖBEĞE SON

Obezite, göbek çevresindeki yağlanmaya yol açıyor, Bu durum ise başta kalp krizi olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, göbeği eriten besinleri sıralıyor:

YOĞURT: İçerdiği protein ve kalsiyum sayesinde tok tutar. Göbekteki yağlanmayı azaltır.

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriğidirr. Uzun süre tok tutar. Kan şekerini dengeleyerek açlığı bastırır.

YEŞİL ÇAY: Kilo kaybına yardımcı olur. İçerisindeki kateşinler, kalori kaybını ve bel çevresindeki yağ yakımını artırır.

KİNOA: Lif açısından zengindir. Aynı zamanda kabızlık problemi yaşayanlara yardımcı olur. Bu sayede göbek bölgesinde oluşan şişkinlikleri alır.

BİBER: Yüksek miktarda C vitamini içerir. Yağ yakımına yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Göbek yağlarını yakar.

KULAKLARA KÜPE OLSUN!

Rengi, hoş kokusu ve tadıyla yaz aylarını lezzetlendiren kiraz, sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor.

KANSERİ ÖNLER: Antioksidan deposudur. Bu özelliği sayesinde metabolizma sonucu oluşan serbest radikalleri azaltır. Kanseri önler.

İNMEDEN KORUR: Kan basıncını dengeler. Kalp damar hastalığı ve inme riskine karşı korur.

SAPI BİLE FAYDALI!:Kirazın sapı da şifalı etki gösterir. Sapının kaynatılarak suyunun içilmesi, kabızlık ve ödem şikayetlerini bitirir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.

TOK TUTAR: Yüksek besin değeri ve lifli yapısıyla tok tutar.

KABIZLIĞI BİTİRİR: Yaklaşık 10-12 adet meyve yemek kabızlık problemini bitirir.

CEViZDE MUCİZE SAKLI

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, şifa dağıtıyor. Beyne benzetilen bu kuruyemiş içerdiği Omega-3 sayesinde hafızayı güçlendiriyor. Zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, cevizin mucizevi faydalarına değiniyor. Şunları sıralıyor:

CEVİZ, kabuklu yemişler arasında en çok antioksidana sahiptir. Bu sayede vücuttaki toksinleri temizler.

AMİNOASIT olan arginin içerir. Bu sayede damarların esnekliğini korur. Damar çatlamasını önler.

ARTER duvarının esnek olmasını sağlar. Pıhtılaşmayı önleyerek kan dolaşımının daha sağlıklı olmasını destekler.

KOLESTEROLÜ düşürür.

KALP ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

DÜZENLİ tüketildiğinde Alzheimer ile savaşır.