Sağlıklı bir bedenin, uzun bir ömrün yolu sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor... Hareketsizlik, yanlış beslenme, kilo alımı ve göbek çevresinde yağlanma kardiyovasküler risklerin artmasına yol açıyor.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, günlük hayatta sık karşılaşılan bu durumun kalp hastalarının yanı sıra kalbinde herhangi bir sıkıntı yaşamamış sağlıklı kişileri de etkileyebildiğini belirtiyor.
NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK VARSA
Günümüzde kalp sağlığını tehdit eden pek çok hastalık bulunuyor. Bunların başında, tansiyon, çarpıntı ve ritim problemleri geliyor. Kimi zaman belirti vermeyen bu rahatsızlıklar aniden başlayan beklenmedik nefes darlığı, aşırı çabuk yorulma, aşırı çarpıntı hissi, göğüs ağrıları, göğüste baskı veya ağırlık hissi, tıkanma hissi gibi semptomlara yol açabiliyor.