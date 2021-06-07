NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK VARSA

Günümüzde kalp sağlığını tehdit eden pek çok hastalık bulunuyor. Bunların başında, tansiyon, çarpıntı ve ritim problemleri geliyor. Kimi zaman belirti vermeyen bu rahatsızlıklar aniden başlayan beklenmedik nefes darlığı, aşırı çabuk yorulma, aşırı çarpıntı hissi, göğüs ağrıları, göğüste baskı veya ağırlık hissi, tıkanma hissi gibi semptomlara yol açabiliyor.