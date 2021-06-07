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    Uzmanlardan kritik uyarı! ide kalp hastalıklarının görülme sıklığı artıyor

    ide kalp hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Uzmanlar, ve tansiyon hastalarının risk grubunda olduğunu belirtiyor. “Sofradan tam doymadan kalkın. Yürüyüş yapın” önerisinde bulunuyor.

    Kalbinin sesini dinle

    Sağlıklı bir bedenin, uzun bir ömrün yolu sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor... Hareketsizlik, yanlış beslenme, kilo alımı ve göbek çevresinde yağlanma kardiyovasküler risklerin artmasına yol açıyor.

    Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, günlük hayatta sık karşılaşılan bu durumun kalp hastalarının yanı sıra kalbinde herhangi bir sıkıntı yaşamamış sağlıklı kişileri de etkileyebildiğini belirtiyor.

    NEFES DARLIĞI VE YORGUNLUK VARSA
    Günümüzde kalp sağlığını tehdit eden pek çok hastalık bulunuyor. Bunların başında, tansiyon, çarpıntı ve ritim problemleri geliyor. Kimi zaman belirti vermeyen bu rahatsızlıklar aniden başlayan beklenmedik nefes darlığı, aşırı çabuk yorulma, aşırı çarpıntı hissi, göğüs ağrıları, göğüste baskı veya ağırlık hissi, tıkanma hissi gibi semptomlara yol açabiliyor.

        Bu belirtileri yaşayan hastanın mutlaka hekimine danışması ve en azından EKG ve kan tahlillerinde anormalliklerin olmadığını teyit ettirmelerinde hayati önem taşıyor.

        RUTİN KONTROL ŞART
        Covid-19 nedeniyle herkes hastaneye girmekten çekiniyor. Bu durum, rutin kontrollerin aksamasına yol açıyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, ABD'de yapılan bir çalışmaya göre tansiyon hastalarının yarısının kontrollerini yaptırmadığını, kolesterol tahlillerinin de yüzde 37 azaldığını belirtiyor. Özellikle pandemi döneminde hastane dışında ani kalp durması ve akut kriz vakalarında üç kat artış yaşandığını da sözlerine ekliyor.

        DİYABETLİLER RİSK ALTINDA
        Sinsi ilerleyen kalp damar hastalıkları kimi zaman belirti vermiyor. Hastalar, "Nasıl olsa kalp hastası değilim" diyerek şikayetleri önemsemiyor. Bu durum hayati kayıplarla sonuçlanabiliyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen hipertansiyon ve diyabet gibi rahatsızlığı olanlarda kalp hastalıklarının daha sık ortaya çıktığını belirtiyor.

            HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
            Acıkmadan bir şey yemeyin.

            Az ve sık yiyin. Sofradan tam olarak doymadan kalkın.

            Her gün 1.5 litre düzenli su için. (Bu miktar böbrek ve kalpdamar hastaları için değişebilir)

            Unlu, ağır yağlı, nişastalı, aşırı tuzlu besinlerden kaçının.

            Taze sebze ve meyve tüketin. (Diyabet hastaları için meyve miktarı sınırlı olmalıdır.)

            Uzman tarafından önerilmedikçe hiçbir katkı maddesi, vitamin veya minerali rastgele kullanmayın.

            Her gün en az 30-40 dakika düz bir zeminde uygun adım yürüyün.

            Sağlık kontrollerinizi zamanında yaptırmaya özen gösterin.

            İlaçlarınızı düzenli kullanın.

            Herhangi bir beklenmedik şikayetinizde mutlaka doktorla temasa geçin.
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