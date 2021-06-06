Kolesterol ile mücadelede doğru ve sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor (Sağlık haberleri)

Kolesterol ile mücadelede doğru ve sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, antioksidan ve lif içeren besinlerin pıhtılaşmayı önlediğini ve damarları genişlettiğini belirtiyor. "Kabak, brokoli ve soğan yüksek posa içeriği ile kolesterol düşürür" diyor. Türk halkının severek tükettiği siyah çayın da kolesterolü dengelediğini sözlerine ekliyor.

BÜYÜK BADEMCİK HORLATIYOR

Uyku sırasında görülen horlama toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, "Horlama burun eti, sinüzit, büyük bademcik, aşırı kilo, hamilelik, yorgunluk, yüksek tansiyon, kalp hastalıklarından kaynaklanabilir. Uzun süreli görülen horlamanın nedenleri mutlaka araştırılmalı. Tedavi edilmeyen bu sorun yorgunluğa yol açabilir" diyor.

ÖMÜR TÖRPÜSÜ BÖBREK TAŞI

Böbrek ve mesane taşı problemleri, kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Bu sağlık sorununda erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Polat, "Böbrek taşları her yaşta görülebilir. Erkek cinsiyetinde daha fazladır. Böbrek taşı tanısı konduktan sonra ağrı kesme, ardından kalıcı tedavi yoluna gidiyoruz. Daha önce taş üreten bir insanda yeniden taş üretme ihtimali yüzde 50'dir. Ömür boyunca yeniden taş oluşma ihtimali vardır" bilgisini veriyor.

ÇOK GÜZELSİN BADEM

Yazın gelmesiyle kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Aslıhan Şahiner, kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıralıyor:

LOR PEYNİRİ: Düşük yağ içerir. Tok tutar. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde zayıflatır.

MUZ: Yüksek lif, potasyum, magnezyum, kaynağıdır. Tok tutar.

BADEM: Kalp sağlığını korur. Uykuyu düzenler. Zayıflatır.

VİŞNE: 15-20 tanesi sadece 50 kalori vardır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.