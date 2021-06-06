Birçok belirti göstermesi ve başka hastalıkları taklit etmesi nedeniyle tanı konuşması 10 yılı bulabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, fibromiyaljinin erkekleri daha çok tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Bu hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor... Kaslarda ve yumuşak dokularda gelişen 'ağrı' en sık görülen belirti olsa da, fibromiyalji hastalarında birçok vücut sistemine ait bulgular gelişebiliyor.