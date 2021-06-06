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     kas ve iskelet ağrısına neden oluyor| Fibromiyalji  nedir?

    , kas ve iskelet sisteminde yaygın ağrıya neden oluyor. İlerleyen süreçte, depresyona yol açıyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta doğru tedavi kritik önem taşıyor.

    Bu ağrıya yenilmeyin

    Yorgunluk, uyku bozukluğu, hafıza problemleri, kas ve iskelet sisteminde bitmeyen ağrı... Tüm bunlar dünyada yaygın görülen fibromiyalji hastalığının belirtileri arasında görülüyor.

    Birçok belirti göstermesi ve başka hastalıkları taklit etmesi nedeniyle tanı konuşması 10 yılı bulabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, fibromiyaljinin erkekleri daha çok tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Bu hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor... Kaslarda ve yumuşak dokularda gelişen 'ağrı' en sık görülen belirti olsa da, fibromiyalji hastalarında birçok vücut sistemine ait bulgular gelişebiliyor.

    OMURGAYI VURUR
    Kadın ve erkeklerde farklı şikayetlere yol açıyor.

        Kadınlarda yaygın ağrı, yorgunluk, sabahları dinlenmemiş olarak uyanma, stresli ruh hali ve unutkanlık gibi belirtiler ön planda oluyor. Erkeklerde ise en sık depresyon, anksiyete, omurga ağrısı, yorgunluk ile uyku bozukluğu şikayetleri ortaya çıkıyor.

        AİLEDEN MİRAS
        Fibromiyalji, beyin ile omuriliğin ağrılı ve ağrısız sinyalleri işleme yeteneğinde bozulma sonucu oluşuyor. Ailesinde fibromiyalji öyküsü olanlarda, sık viral enfeksiyon geçirenlerde, Duygusal travma yaşayanlarda daha çok görülüyor.

        EGZERSİZİ DENEYİN
        Hastalığın         günümüzde kesin bir tedavisi bulunmuyor.

            Kronik ağrıya yönelik ilaçlar, fizik tedavi, yaşam kalitesini artırmaya yönelik egzersizler ile alternatif tıp uygulamaları (akupunktur, masaj, spa terapisi, yoga) öneriliyor.

            ŞİFRE DOĞRU BESLENME
            Fibromiyaljide             doğru beslenme kritik önem taşıyor. Doç. Dr. Emrullah Hayta hastalara fazla kilolarından kurtulmayı öneriyor. Ayrıca, "Aspartam, mısır şurubu ve monosodyum glutamat katkılı yiyecekler, yumurta sarısı ve et ağrı eşiğini olumsuz yönde etkiler" diyor.
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            Haberler Sağlık Fibromiyalji kas ve iskelet ağrısına neden oluyor| Fibromiyalji  nedir?