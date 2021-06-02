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    Yaz aylarına girerken uzman isim uyardı: Deri kanserinin görülme yaşı 50-60'lardan 30'lara kadar düştü

    Prof. Dr. , deri kanserinin görülme yaşının 50-60’lardan 30’lara kadar düştüğünü söylüyor. Ayna karşısında vücutta çıkan benleri kontrol etmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

    Benzersiz kanser

    Melanom yani deri kanseri, sinsi ilerliyor. Prof. Dr. Murat Borlu, deri kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Deride renk veren hücrelerden kaynaklanan, normal deriden veya benlerden oluşabilen, oldukça hızlı yayılan ve yaşamı kısa sürede sonlandırabilen deri kanseri, ben gibi görülüyor.

    Hem erkekler hem de kadınlarda oldukça öldürücü olabiliyor. Genellikle ilk başlarda ben gibi görüldüğü ve bazen de benlerden geliştiği için benlerin değişik görünenlerini incelemek gerekiyor.

    GEÇ DÖNEMDE TEDAVİSİ YOK
    Vücuttaki yeni benleri kontrol etmek, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor. Erken yakalanıldığında küçük bir cerrahi işlemle bile son derece kolay ve basit bir şekilde tedavi edilirken, geç dönemlerde maalesef tedavi mümkün değil.

        Genellikle ağrı ve kanama gibi sıkıntılar oluşturmuyor. Bu belirtileri geç dönemlerde oluşturuyor. Bu nedenle erken dönemde hastalığın yakalanması zor oluyor. Sadece şüpheyle bu mümkün. Onun için kişinin 'vücudumda yeni bir ben var mı' diye ayna karşısında kendisini muayene etmesi gerekir.

        BİRDEN FAZLA RENK
        Vücudunda çok beni olan insanların yılda bir kez deri muayenesine girmesi, benlerinde asimetrik görünüm, kenarlarında düzensizlik, birden fazla renk ve büyüme olduğunda dermatoloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.

        Dermaskopi dediğimiz, tanıyı koymada kolaylık sağlayan bir metotla bu benlerini inceletmesi son derece önemli. Yüksek dozda güneş ışınlarına maruz kalmak, riski artırıyor. 11.00 ile 15.00 arasında güneşlenmeyi kesinlikle önermiyoruz
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        Ey aziz İstanbul
        Haberler Sağlık Yaz aylarına girerken uzman isim uyardı: Deri kanserinin görülme yaşı 50-60'lardan 30'lara kadar düştü