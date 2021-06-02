Yaz aylarına girerken uzman isim uyardı: Deri kanserinin görülme yaşı 50-60'lardan 30'lara kadar düştü

Genellikle ağrı ve kanama gibi sıkıntılar oluşturmuyor. Bu belirtileri geç dönemlerde oluşturuyor. Bu nedenle erken dönemde hastalığın yakalanması zor oluyor. Sadece şüpheyle bu mümkün. Onun için kişinin 'vücudumda yeni bir ben var mı' diye ayna karşısında kendisini muayene etmesi gerekir.