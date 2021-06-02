Yaz aylarına girerken uzman isim uyardı: Deri kanserinin görülme yaşı 50-60'lardan 30'lara kadar düştü

Melanom yani deri kanseri, sinsi ilerliyor. Prof. Dr. Murat Borlu, deri kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Deride renk veren hücrelerden kaynaklanan, normal deriden veya benlerden oluşabilen, oldukça hızlı yayılan ve yaşamı kısa sürede sonlandırabilen deri kanseri, ben gibi görülüyor.
Hem erkekler hem de kadınlarda oldukça öldürücü olabiliyor. Genellikle ilk başlarda ben gibi görüldüğü ve bazen de benlerden geliştiği için benlerin değişik görünenlerini incelemek gerekiyor.
GEÇ DÖNEMDE TEDAVİSİ YOK
Vücuttaki yeni benleri kontrol etmek, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor. Erken yakalanıldığında küçük bir cerrahi işlemle bile son derece kolay ve basit bir şekilde tedavi edilirken, geç dönemlerde maalesef tedavi mümkün değil.