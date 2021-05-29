Covid-19 nedeniyle oluşan nefes darlığı ve ateşe çaresi var: Sitokin fırtınasına Propolis (Sağlık haberleri)

KANSIZLIĞIN İLACI: KURU KAYISI

Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık çağın en sık görülen hastalıkları arasında bulunuyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların tanısı olabilen kansızlığın teşhisi, yapılacak kan tahliliyle konuluyor. Takipte kalınan doktorun önerdiği ilaçların 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ayrıca uzmanlar, kansızlıkla mücadele eden şu besinleri sıralıyor: