Covid-19 nedeniyle oluşan nefes darlığı ve ateşe çaresi var: Sitokin fırtınasına Propolis (Sağlık haberleri)

Dr. Bekir Çakmak, propolis kullanan Coronavirüs hastalarının iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor: Propolis, nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınasına karşı etkili oluyor. Araştırmacılar, propolisin içerindeki polifenol bileşenlerin bağışıklık sistemin aşırı yanıtına bağlı görülen sitokin fırtınasını baskılayarak bağışıklık yanıtını dengelediğini bildiriyor. Propolis Covıd-19 tedavisinde umut vaad eden bir takviyedir.
KANSIZLIĞIN İLACI: KURU KAYISI
Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık çağın en sık görülen hastalıkları arasında bulunuyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların tanısı olabilen kansızlığın teşhisi, yapılacak kan tahliliyle konuluyor. Takipte kalınan doktorun önerdiği ilaçların 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ayrıca uzmanlar, kansızlıkla mücadele eden şu besinleri sıralıyor:
Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar, kansızlığa iyi gelir.
Kırmızı et, dalak ve ciğer gibi sakatatlar, kansızlığı bitirir.
Kuru üzüm ve kuru kayısı, kansızlığın en tatlı ilacıdır.
Yumurta sarısı ve fındık, demir depolarını doldurur.