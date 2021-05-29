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    Covid-19 nedeniyle oluşan nefes darlığı ve ateşe çaresi var: Sitokin fırtınasına Propolis (Sağlık haberleri)

    Dr. Bekir Çakmak, propolis kullanan Coronavirüs hastalarının iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor: Propolis, nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınasına karşı etkili oluyor. Araştırmacılar, propolisin içerindeki polifenol bileşenlerin bağışıklık sistemin aşırı yanıtına bağlı görülen sitokin fırtınasını baskılayarak bağışıklık yanıtını dengelediğini bildiriyor. Propolis Covıd-19 tedavisinde umut vaad eden bir takviyedir.

    Sitokin fırtınasına Propolis

    Dr. Bekir Çakmak, propolis kullanan Coronavirüs hastalarının iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor: Propolis, nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınasına karşı etkili oluyor. Araştırmacılar, propolisin içerindeki polifenol bileşenlerin bağışıklık sistemin aşırı yanıtına bağlı görülen sitokin fırtınasını baskılayarak bağışıklık yanıtını dengelediğini bildiriyor. Propolis Covıd-19 tedavisinde umut vaad eden bir takviyedir.

    KANSIZLIĞIN İLACI: KURU KAYISI
    Demir     eksikliği anemisi, yani kansızlık çağın en sık görülen hastalıkları arasında bulunuyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların tanısı olabilen kansızlığın teşhisi, yapılacak kan tahliliyle konuluyor. Takipte kalınan doktorun önerdiği ilaçların 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ayrıca uzmanlar, kansızlıkla mücadele eden şu besinleri sıralıyor:

    Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar, kansızlığa iyi gelir.
    Kırmızı et, dalak ve ciğer gibi sakatatlar, kansızlığı bitirir.
    Kuru üzüm ve kuru kayısı, kansızlığın en tatlı ilacıdır.
    Yumurta sarısı ve fındık, demir depolarını doldurur.



        TIP        ATIP BAŞARI
        Samsun'da         Dr. Mustafa Suat Bolat tarafından uygulanan 'ağrısız prostat biyopsi' tekniği, 'inflate' adlıyla tıp literatürüne girdi. Bolat, erken teşhise yaklaştıklarını belirtti.

        SAĞLIĞINI SİRKELE
        Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engelliyor. Kan şekerini düşürüyor. Tokluk hissi veriyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. Kansere karşı koruyor. Migren ağrısını hafifletiyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. Karındaki yağları yakarak zayıflatıyor.

        KEMİKLERE YOĞURT GÜCÜ
        Yoğurt,         kilo vermeye yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiriyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Diyabetle savaşıyor.
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        Haberler Sağlık Covid-19 nedeniyle oluşan nefes darlığı ve ateşe çaresi var: Sitokin fırtınasına Propolis (Sağlık haberleri)