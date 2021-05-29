A Haber Muhabiri Özkan Özcan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü. Herkesin gözü kulağı 1 Haziran sonrası süreçte olacak. 31 Mayıs Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı olacak. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.
Ayrıca halısaha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.