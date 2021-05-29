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    • Güncel
    • 29.05.2021 09:39
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    • 29.05.2021 09:50
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    1 Haziran'da maskeler çıkacak mı? Düğün salonları, , kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler toplantısında

    Türkiye'nin gözü kulağı toplantısından çıkacak kararlarda. kapsamında uygulanan kademeli sona eriyor. Türkiye, 1 Haziran Salı gününden itibaren normalleşme sürecine giriyor. Pazartesi günü Kabine toplantısı var. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili hangi kararlar çıkacak? Düğünler yapılacak mı? Maskeler ne zaman çıkartılacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor? A Haber Muhabiri Özkan Özcan son dakika haberinin detaylarını canlı yayında açıkladı.



    A Haber Muhabiri Özkan Özcan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

    Tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü. Herkesin gözü kulağı 1 Haziran sonrası süreçte olacak. 31 Mayıs Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı olacak. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak.



    KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
    En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.



    Ayrıca halısaha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.



        DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?
        Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.



        MASKELER ÇIKACAK MI?
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 metrelik mesafe varsa maskelerin çıkarılabileceğini söylemişti. Özellikle parklarda, sahillerde, bahçelerde eğer 2 metre mesafe varsa tekrar maskesiz dolaşılabileceğinin de Kabine toplantısında çıkacak kararlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.



        Sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırılması gündemde. 31 Mayıs Pazartesi günü bu önemli kararların çıkmasını bekliyoruz.

        28 MAYIS 2021 CORONA VİRÜS TABLOSU
        Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



            Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.


            Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.



            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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