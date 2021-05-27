Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen varis, günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında bilgi veriyor. Fazla kilo, sürekli sıkı kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabı tercih etmek varis riskini artırıyor. Özgen, tedavide açık cerrahi girişim, radyofrekans tedavisi ve varis çorabı ile ilaçların etkili olduğunu belirtiyor. Varisi olanlara hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamayı öneriyor.
ŞEKER GİBİ HABER
İsveçli bilim adamları, şeker hastalığı yani Tip 1 diyabet için potansiyel bir aşının klinik çalışmasının 'umut verici sonuçlar' gösterdiğini açıkladı. Araştırmacılar, ilacın hastalığı olan hastaların insülin üretmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.
GENÇLİK FINDIKTA SAKLI
Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sinirleri sağlamlaştırıyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kansere karşı koruyor. Yaşlanmayı engelliyor.
GÖZLERE ROKA
Roka, kalbinizi koruyor. Kilonuzu kontrol altına alıyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Diyabetin önlenmesini sağlıyor. Cilde iyi geliyor.
KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendiriyor. Kalbin rahat çalışmasını sağlıyor. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekliyor.
ŞEKER GİBİ HABER
İsveçli bilim adamları, şeker hastalığı yani Tip 1 diyabet için potansiyel bir aşının klinik çalışmasının 'umut verici sonuçlar' gösterdiğini açıkladı. Araştırmacılar, ilacın hastalığı olan hastaların insülin üretmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.
GENÇLİK FINDIKTA SAKLI
Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sinirleri sağlamlaştırıyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kansere karşı koruyor. Yaşlanmayı engelliyor.
GÖZLERE ROKA
Roka, kalbinizi koruyor. Kilonuzu kontrol altına alıyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Diyabetin önlenmesini sağlıyor. Cilde iyi geliyor.
KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendiriyor. Kalbin rahat çalışmasını sağlıyor. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekliyor.