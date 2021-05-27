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    is oluşumundaki risk faktörleri

    Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen is, günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. n, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında bilgi veriyor.

    Varisi topuklayın
    Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen is, günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında bilgi veriyor. Fazla kilo, sürekli sıkı kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabı tercih etmek varis riskini artırıyor. Özgen, tedavide açık cerrahi girişim, radyofrekans tedavisi ve varis çorabı ile ilaçların etkili olduğunu belirtiyor. Varisi olanlara hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamayı öneriyor.

    ŞEKER GİBİ HABER
    İsveçli     bilim adamları, şeker hastalığı yani Tip 1 için potansiyel bir aşının klinik çalışmasının 'umut verici sonuçlar' gösterdiğini açıkladı. Araştırmacılar, ilacın hastalığı olan hastaların insülin üretmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.

    GENÇLİK FINDIKTA SAKLI
    Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sinirleri sağlamlaştırıyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. e karşı koruyor. Yaşlanmayı engelliyor.

    GÖZLERE ROKA
    Roka, kalbinizi koruyor. Kilonuzu kontrol altına alıyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Diyabetin önlenmesini sağlıyor. Cilde iyi geliyor.

    KARACİĞERE ENGİNAR
    Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendiriyor. Kalbin rahat çalışmasını sağlıyor. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. in sağlıklı çalışmasını destekliyor.

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