Gözleriniz mesaj veriyor! Belirtileri dikkate alın...

Yaşadığımız herhangi bir hastalık ya da alerjiler ciddi oranlarda gözleri etkileyebiliyor. Vücuttaki problemlerin mesajını önceden veren gözler, düzenli muayeneyle kontrol edildiğinde hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olabiliyor. Bedenimizdeki bütün sinirlerin irislere bağlı olması nedeniyle hastalıklar oluşmaya başladığında, ilk olarak gözleri etkilemeye başlıyor. Problem ortaya çıkmadan önce yaptırılan göz muayenesi sayesinde ise ciddi hastalıklar erken dönemde teşhis edilebiliyor.
Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, vücuttaki hastalıkların gözlerdeki sinyallerini sıralıyor:
KURULUK-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI: Bağışıklık sistemi, kuru göz ve kuru ağza neden olabilen sjögren sendromunu tetikleyebiliyor. Göz kuruluğu, bu nedenle sistemin mikroplar yerine sağlıklı hücrelere saldırmasıyla oluşan bağışıklık sistemi bozukluklarının belirtisi olabiliyor.
ÇİFT GÖRME-DİYABET: Çift görme, diyabete işaret edebiliyor. İki göz açıkken çift görülüyorsa hipertansiyon olasılığı artabiliyor.
SARILIK-KARACİĞER RAHATSIZLIĞI: Göz bebeklerindeki sarılık karaciğer rahatsızlığını gösterebiliyor. Karaciğer rahatsızlığına kolesterolün yüksekliği de eşlik ediyorsa, gözün üst ve alt kapaklarında sarı plakaların oluşmasına yol açabiliyor.
GÖZ BEBEĞİ BOZUKLUĞU-TÜMÖR: Beyinde ve gözde görülebilen tümörler çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
Göz bebeğinde şekil bozukluklarına, ani görme kayıplarına ve göz kapağı düşüklüğüne neden olabilen tümörler, kanserin de habercisi olabiliyor.
GÖZ KAŞINTISI-ALERJİ: Alerjiler, gözde kızarıklık, kaşınma, sulanma ve göz yaşarması gibi problemlere zemin hazırlayabiliyor.
Genellikle kalıtsal olabilen alerjiler, normalde zararsız gibi görülebilen tozlar ve polenler nedeniyle aktif hale gelebiliyor.
Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, vücuttaki hastalıkların gözlerdeki sinyallerini sıralıyor:
KURULUK-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI: Bağışıklık sistemi, kuru göz ve kuru ağza neden olabilen sjögren sendromunu tetikleyebiliyor. Göz kuruluğu, bu nedenle sistemin mikroplar yerine sağlıklı hücrelere saldırmasıyla oluşan bağışıklık sistemi bozukluklarının belirtisi olabiliyor.
ÇİFT GÖRME-DİYABET: Çift görme, diyabete işaret edebiliyor. İki göz açıkken çift görülüyorsa hipertansiyon olasılığı artabiliyor.
SARILIK-KARACİĞER RAHATSIZLIĞI: Göz bebeklerindeki sarılık karaciğer rahatsızlığını gösterebiliyor. Karaciğer rahatsızlığına kolesterolün yüksekliği de eşlik ediyorsa, gözün üst ve alt kapaklarında sarı plakaların oluşmasına yol açabiliyor.
GÖZ BEBEĞİ BOZUKLUĞU-TÜMÖR: Beyinde ve gözde görülebilen tümörler çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
Göz bebeğinde şekil bozukluklarına, ani görme kayıplarına ve göz kapağı düşüklüğüne neden olabilen tümörler, kanserin de habercisi olabiliyor.
GÖZ KAŞINTISI-ALERJİ: Alerjiler, gözde kızarıklık, kaşınma, sulanma ve göz yaşarması gibi problemlere zemin hazırlayabiliyor.
Genellikle kalıtsal olabilen alerjiler, normalde zararsız gibi görülebilen tozlar ve polenler nedeniyle aktif hale gelebiliyor.