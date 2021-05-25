Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlere dikkat! Göz yorgunluğuna ve göz kuruluğuna yol açıyor

Pandemiyle birlikte eve taşınan ofisler, bilgisayar başında geçirilen süreyi artırıyor. Batıgöz Sağlık Grubu Refkraksiyon ve Ön Kamera Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, bugünlerde herkesin yakındığı göz rahatsızlıklarına değiniyor.
Çalışırken sürekli ekrana bakmanın, ciddi bir göz yorgunluğuna neden olduğunu belirterek "Her 20 dakikada bir; 20 saniye, 20 metre öteye bakarak çalışmanıza ara vermelisiniz" önerisinde bulunuyor.
Yakını görememe probleminin 40'lı yaşlarda başladığını söyleyen Op. Dr. Murat Ün "Presbiyopi baş-göz çevresinde ağrı ve yorgunluk hissi varsa, yakın gözlük kullanma zamanı gelmiş demektir" diyor.