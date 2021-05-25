Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlere dikkat! Göz yorgunluğuna ve göz kuruluğuna yol açıyor

Bu rahatsızlığın presbyond yakın lazer göz ameliyatı ile tedavi edildiğini sözlerine ekliyor. Göz kuruluğu ise home ofisin getirdiği bir başka rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayara bakma süresinin uzamasıyla göz kırpmanın azaldığını söyleyen Op. Dr. Ün, sözlerine şöyle devam ediyor: