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    Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlere dikkat! Göz yorgunluğuna ve göz kuruluğuna yol açıyor

    Pandemiyle birlikte eve taşınan ofisler, bilgisayar başında geçirilen süreyi artırıyor. Refkraksiyon ve Ön Kamera Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, bugünlerde herkesin yakındığı göz rahatsızlıklarına değiniyor.

    Tehlike gözümüzün önünde!

    Pandemiyle birlikte eve taşınan ofisler, bilgisayar başında geçirilen süreyi artırıyor. Batıgöz Sağlık Grubu Refkraksiyon ve Ön Kamera Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, bugünlerde herkesin yakındığı göz rahatsızlıklarına değiniyor.

    Çalışırken sürekli ekrana bakmanın, ciddi bir göz yorgunluğuna neden olduğunu belirterek "Her 20 dakikada bir; 20 saniye, 20 metre öteye bakarak çalışmanıza ara vermelisiniz" önerisinde bulunuyor.

    Yakını görememe probleminin 40'lı yaşlarda başladığını söyleyen Op. Dr. Murat Ün "Presbiyopi baş-göz çevresinde ağrı ve yorgunluk hissi varsa, yakın gözlük kullanma zamanı gelmiş demektir" diyor.

        Bu rahatsızlığın presbyond yakın lazer göz ameliyatı ile tedavi edildiğini sözlerine ekliyor. Göz kuruluğu ise home ofisin getirdiği bir başka rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayara bakma süresinin uzamasıyla göz kırpmanın azaldığını söyleyen Op. Dr. Ün, sözlerine şöyle devam ediyor:

        Göz kuruluğunun en önemli belirtileri ise gözde kızarıklık, yanma ve batma şikayetleri... Koruma ekranları, özellikle de mavifiltreler, ekran karşısında yoğun vakit geçiren iş insanlarının en büyük kurtarıcısı.
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        Haberler Sağlık Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlere dikkat! Göz yorgunluğuna ve göz kuruluğuna yol açıyor