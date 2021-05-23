Kadınların korkulu rüyası menopoz, kalp sağlığını ve kemikleri tehdit ediyor

Menopoz, her kadının yaşadığı doğal bir süreç olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor.

AŞK HAYATINI BİTİRİR

Türk kadınlarında menopoz genellikle 46-48 yaş arasında görülüyor. Bu bazen daha erken bazen de daha ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Op. Dr. Ergül, "Menopozda ateş basması, terleme, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, kemik ağrıları, yorgunluk, kilo alma eğilimi, unutkanlık, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü olabilir" diyor. 40 yaşın altında görülen menopoza, 'erken menopoz' deniyor.

Uzun vadede tedavisiz kaldığında kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi görülüyor. Bu yüzden erken teşhis edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Zayıf veya kilolu bayanlarda, sigara içenlerde, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski daha fazla görülüyor.

HAMUR İŞİYLE VEDALAŞIN

Menopoza geç girmek rahim, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırıyor. Bu dönemde kilo almamak için hamur işinden uzak durulması, sebze, meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor.