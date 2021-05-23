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    Kadınların korkulu rüyası menopoz, kalp sağlığını ve kemikleri tehdit ediyor

    Kadınların korkulu rüyası menopoz, yaşam kalitesini düşürüyor. Kalp sağlığını ve kemikleri tehdit ediyor. Uzmanlar, şikayetleri azaltacak önerileri sıralıyor: Her gün yürüyüş yapın. işi yerine sebze ve meyve tüketin. Bol su için.

    Menopoz kalp kırıyor

    Menopoz, her kadının yaşadığı doğal bir süreç olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ergül, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor.

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    kadınlarında menopoz genellikle 46-48 yaş arasında görülüyor. Bu bazen daha erken bazen de daha ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Op. Dr. Ergül, "Menopozda ateş basması, terleme, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, kemik ağrıları, yorgunluk, kilo alma eğilimi, unutkanlık, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü olabilir" diyor. 40 yaşın altında görülen menopoza, 'erken menopoz' deniyor.

    Uzun vadede tedavisiz kaldığında kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi görülüyor. Bu yüzden erken teşhis edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Zayıf veya kilolu bayanlarda, sigara içenlerde, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski daha fazla görülüyor.

    İŞİYLE VEDALAŞIN
    Menopoza     geç girmek rahim, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırıyor. Bu dönemde kilo almamak için ur işinden uzak durulması, sebze, meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor.

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    Haberler Sağlık Kadınların korkulu rüyası menopoz, kalp sağlığını ve kemikleri tehdit ediyor