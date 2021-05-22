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    Yaza selülitsiz girin

    Kadınların kabusu selülitler, yağ hücrelerinin deri tabakalarının arasına çıkmasıyla oluşuyor. Cilt yüzeyinde çukurlu-tümsekli portakal kabuğu benzeri görünüme yol açıyor.

    Yaza selülitsiz girin
    Kadınların kabusu selülitler, yağ hücrelerinin deri tabakalarının arasına çıkmasıyla oluşuyor. Cilt yüzeyinde çukurlu-tümsekli portakal kabuğu benzeri görünüme yol açıyor.

    Prof. Dr. , tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor: Selülit tedavisinde öncelikle beslenme ve egzersiz üzerinde durulur.Bunların çoğu fazla yağı azaltmak ve/ veya mikro dolaşımı iyileştirmek için başarılı değil. Spherofill Cell ile fibrotik selülitlerden tek seansta kurtulmak mümkün olabiliyor. Genel anestezi gerektirmeyen işlem 1 saatten kısa sürüyor.
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