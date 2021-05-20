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    tehlikesine dikkat! Günümüzde gençlerin de problemi haline geliyor

    Günlük hayatta yaşanan küçük unutkanlıklar, can sıkıyor. Eskiden ileri yaş sorunu olarak görülen unutkanlık, günümüzde gençlerin de problemi haline geliyor. Diyetisyen göz, güçlü hafıza için sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

    Alzheimer'ın doktoru kuru

    Günlük hayatta yaşanan küçük unutkanlıklar, can sıkıyor. Eskiden ileri yaş sorunu olarak görülen unutkanlık, günümüzde gençlerin de problemi haline geliyor. Diyetisyen göz, güçlü hafıza için sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

    : Annals of Neurology Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre haftada iki kez nar yemek, hafıza kaybını 2.5 yıl geriletir.

    CEVİZ: İçerdiği E vitamini sayesinde hafızayı destekler. Beyin hücrelerini güçlendirir.

    ISPANAK: K vitamininden zengin ıspanak, lahana, roka ve maydanoz zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azaltır.

    YUMURTA: Sarısındaki kolin, i nöbetlerini önler. Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kapasitesini artırır.

    ZEYTİNYAĞI: Alzheimer riskini azaltır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterlidir.

    ZERDEÇAL: 'deki araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, riskini azaltır.

    BİTTER ÇIKOLATA: Kakaonun içerisindeki flavonoidler, öğrenme fonksiyonlarını iyileştirir. Zihinsel gerilemeyi önler.

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