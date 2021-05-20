Reflü, midede yanma, hazımsızlık ve ekşimeyle belli ediyor! Reflüyü yenmek için...

Türkiye'de her 5 kişiden 1'inde bulunan reflü, midenin asitli içeriğinin yanma hissine neden olarak yemek borusunda hasara yol açması sonucunda oluşuyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, önemli bilgiler veriyor: Yemek borusunun alt ucunda kapak benzeri bir yapı bulunuyor. Bu yapı mideden salgılanan asidin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyerek, mide içerisinde kalmasını sağlıyor.
Reflüde bu kapak yapısı sık sık gevşer ve mide içerisinde bulunan asitli içerik yemek borusuna kaçar. Aşırı derecede yağlı ve kızartılmış gıdaların tüketilmesi, aşırı alkol tüketiminın çok sık tüketilmesi reflüyü tetiklemektedir.
TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Tedavide uygulanması gereken ilk yol yaşam tarzında değişiklikler yapmaktır. Günümüzde birçok birey beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, günlük aktivite düzeyini artırarak, yemek yemeyi yatmadan 3 saat öncesine kadar keserek ve stresten uzak durarak reflüyü kontrol altında tutabilmektedir.