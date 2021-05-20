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    Reflü, midede yanma, hazımsızlık ve ekşimeyle belli ediyor! Reflüyü yenmek için...

    Reflü, midede yanma, hazımsızlık ve ekşimeyle belli ediyor. Diyetisyen , “Reflüyü önlemek için öğün sayısını azaltın. Az az sık sık yemek yiyin” diyor.

    Az az ye reflüyü önle

    Türkiye'de her 5 kişiden 1'inde bulunan reflü, midenin asitli içeriğinin yanma hissine neden olarak yemek borusunda hasara yol açması sonucunda oluşuyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, önemli bilgiler veriyor: Yemek borusunun alt ucunda kapak benzeri bir yapı bulunuyor. Bu yapı mideden salgılanan asidin yemek borusuna geri kaçmasını engelleyerek, mide içerisinde kalmasını sağlıyor.

    Reflüde bu kapak yapısı sık sık gevşer ve mide içerisinde bulunan asitli içerik yemek borusuna kaçar. Aşırı derecede yağlı ve kızartılmış gıdaların tüketilmesi, aşırı alkol tüketiminın çok sık tüketilmesi reflüyü tetiklemektedir.

    TEDAVİSİ NASIL OLUR?
    Tedavide uygulanması gereken ilk yol yaşam tarzında değişiklikler yapmaktır. Günümüzde birçok birey beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, günlük aktivite düzeyini artırarak, yemek yemeyi yatmadan 3 saat öncesine kadar keserek ve stresten uzak durarak reflüyü kontrol altında tutabilmektedir.

        NELER TÜKETMELİYİZ?
        Yulaf, taze fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli gibi lifli besinler reflüye iyi gelir.
        Meyve tüketiminde ise asidik meyveler reflü semptomlarını arttırdığı için narenciye, portakal, greyfurt ve mandalina benzeri meyveler yerine; kavun, muz, elma, şeftali ve armut gibi besinler tercih edilmelidir.


        Et tüketiminde ise kızarmış veya yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri ızgara, buğulama ya da haşlama olarak pişirme yöntemleri kullanılmalıdır.

        NASIL ÖNLERİZ?
        Gün içerisinde tükettiğiniz öğünleri azaltın.
        Sıvı tüketiminizi ara öğünlerde yapın.
        Gece yatarken yüksek yastık kullanmayın.
        Az az sık sık beslenmeye özen gösterin.
        Kızartmalardan kaçının.
        Çikolata, kahve gibi besinlerin tüketimini sınırlandırın.
        Uyumadan 2-2.5 saat önce yemek yemeği sonlandırın.
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            Haberler Sağlık Reflü, midede yanma, hazımsızlık ve ekşimeyle belli ediyor! Reflüyü yenmek için...