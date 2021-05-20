Reflü, midede yanma, hazımsızlık ve ekşimeyle belli ediyor! Reflüyü yenmek için...

NELER TÜKETMELİYİZ?

Yulaf, taze fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli gibi lifli besinler reflüye iyi gelir.

Meyve tüketiminde ise asidik meyveler reflü semptomlarını arttırdığı için narenciye, portakal, greyfurt ve mandalina benzeri meyveler yerine; kavun, muz, elma, şeftali ve armut gibi besinler tercih edilmelidir.