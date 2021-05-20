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    Diyet tuzlar, risk taşıyor (Sağlık haberleri)

    Hipertansiyon, böbrek ve kalp hastalarının kullandığı diyet tuzlar, risk taşıyor. Uzmanlar, kalpte ritim bozukluğu ve ölümlere yol açabildiğini söylüyor.

    Diyet tuz dert sonsuz

    Tuz kullanımının sağlığa olan zararı her fırsatta dile getirilse de, hipertansiyonu, kalp ve böbrek rahatsızlığı olan hastalar için tuzun çok daha zararlı olduğu ifade ediliyor. Özellikle bu tip hastalığa sahip olan kişilerin bilinçsiz bir şekilde diyet tuz kullandığını dile getiren oji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, "Diyet tuzun içerisindeki sodyum klorür yüzde 30 oranında azaltılmıştır; ancak ür içeriği ve mi görülme durumu çok yüksektir. Hiperkalemi ise kalpte ritm bozukluğuna ve ölümlere yol açabilir. Bu kişilerin hekimlerine danışmadan diyet tuz kullanmaması gerekir" diyor.

    FAZLA TİRYAKİLİK ZARAR
    Kahve ve çay içeriğindeki kafein maddesi sayesinde ruh halini, metabolizmayı, zihinsel ve fiziksel performansı artırabiliyor. Bununla birlikte, yüksek dozda tüketildiğinde olumsuz yan etkilere neden olabiliyor.

    ANKSİYETEYE YOL AÇAR
    Uzman Diyetisyen , uyarıyor: Fazla miktarda kafein tüketimi, uyarıcı etkileri kalp atışınızın hızlanmasına neden olabilir. Aşırı dozlarda alındığında, bu etkiler daha belirgin hale gelebilir. Bu da anksiyete ve sinirliliğe yol açabilir. Kafeinin etkilerinin geçmesi birkaç saat sürebildiği için özellikle günün ilerleyen saatlerinde tüketilen kafein uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kafein, besinleri sindirim sistemi boyunca hareket ettiren kasılmalar olan peristalsisi artırarak bağırsak hareketlerini uyarır. Bu nedenle fazla miktarda tüketildiğinde ishale neden olabilir.

    ASTIM AŞISI GELİYOR
    Astım,     dünya çapında yüz milyonlarca insanı etkiliyor. 'da geliştirilen deneysel bir aşı, her sene yüz binlerce ölümle bağlantılı olan bu kronik akciğer hastalığının başarıyla tedavi edilmesine yönelik yeni bir umut sunuyor. Prototip aşı, şimdiye kadar sadece fareler üzerinde denendi. Aşının gelecekte insanlar üzerinde kullanılacağı öğrenildi.

    ÖDEM ATAR
    Yeşil     soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. oluşumunu önlemede etkilidir. Ödem atmaya yardımcı olur.

    İ SEVERİZ
    Ceviz,     kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyini çalıştırır. Cildin uzun süre parlamasını sağlar. Kırışıklık oluşumunu engeller.

    A SARIMSAK
    Doğal     antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. hasarlarını gideren, pankreas ve meme kanserine karşı koruyan sarımsak, lığını tedavi eder.

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