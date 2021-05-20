Diyet tuzlar, risk taşıyor (Sağlık haberleri)

Tuz kullanımının sağlığa olan zararı her fırsatta dile getirilse de, hipertansiyonu, kalp ve böbrek rahatsızlığı olan hastalar için tuzun çok daha zararlı olduğu ifade ediliyor. Özellikle bu tip hastalığa sahip olan kişilerin bilinçsiz bir şekilde diyet tuz kullandığını dile getiren Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, "Diyet tuzun içerisindeki sodyum klorür yüzde 30 oranında azaltılmıştır; ancak potasyum klorür içeriği ve hiperkalemi görülme durumu çok yüksektir. Hiperkalemi ise kalpte ritm bozukluğuna ve ölümlere yol açabilir. Bu kişilerin hekimlerine danışmadan diyet tuz kullanmaması gerekir" diyor.

FAZLA TİRYAKİLİK ZARAR

Kahve ve çay içeriğindeki kafein maddesi sayesinde ruh halini, metabolizmayı, zihinsel ve fiziksel performansı artırabiliyor. Bununla birlikte, yüksek dozda tüketildiğinde olumsuz yan etkilere neden olabiliyor.

ANKSİYETEYE YOL AÇAR

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, uyarıyor: Fazla miktarda kafein tüketimi, uyarıcı etkileri kalp atışınızın hızlanmasına neden olabilir. Aşırı dozlarda alındığında, bu etkiler daha belirgin hale gelebilir. Bu da anksiyete ve sinirliliğe yol açabilir. Kafeinin etkilerinin geçmesi birkaç saat sürebildiği için özellikle günün ilerleyen saatlerinde tüketilen kafein uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kafein, besinleri sindirim sistemi boyunca hareket ettiren kasılmalar olan peristalsisi artırarak bağırsak hareketlerini uyarır. Bu nedenle fazla miktarda tüketildiğinde ishale neden olabilir.

ASTIM AŞISI GELİYOR

Astım, dünya çapında yüz milyonlarca insanı etkiliyor. Fransa'da geliştirilen deneysel bir aşı, her sene yüz binlerce ölümle bağlantılı olan bu kronik akciğer hastalığının başarıyla tedavi edilmesine yönelik yeni bir umut sunuyor. Prototip aşı, şimdiye kadar sadece fareler üzerinde denendi. Aşının gelecekte insanlar üzerinde kullanılacağı öğrenildi.

YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Ödem atmaya yardımcı olur.

CEVİZİ SEVERİZ

Ceviz, kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyini çalıştırır. Cildin uzun süre parlamasını sağlar. Kırışıklık oluşumunu engeller.

PANKREASA SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. DNA hasarlarını gideren, pankreas ve meme kanserine karşı koruyan sarımsak, soğuk algınlığını tedavi eder.