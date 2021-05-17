Uzmanlar tavsiyelerde bulundu: Güneş ışınları göz sağlığını bozabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, güneş gözlüğü seçiminin önemine dikkat çekiyor. Gözleri güneşten korumanın şifrelerini açıklıyor:

LENSE DİKKAT:

Yazın daha çok göz kuruluğuna neden olan lenslerin verdiği zararı önlemek için güneş gözlüğü takmak gerekir.

GÖZLERİNİZİ OVUŞTURMAYIN:

Bahar ve yaz aylarında rüzgara bağlı olarak korneaya saplanan yabancı cisim vakalarına sıkça rastlanır. Bu durumlarda gözleri ovuşturmamak gerekir.

KLİMAYA KARŞI DİKKAT EDİN:

Klimanın bilinçsiz kullanımı, gözlerde kuruluğa bağlı batma, kaşıntı ve bulanık görmeye neden olur.

GÖZLÜKSÜZ ÇIKMAYIN:

Güneşin zararlı ışınları, retinayı tahrip ederek katarakt ve sarı nokta hastalığına zemin hazırlar. Bu ışınlardan korunmak için mutlaka güneş gözlüğü takmak gerekir.