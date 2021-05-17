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    Uzmanlar tavsiyelerde bulundu: Güneş ışınları göz sağlığını bozabiliyor

    Yazın kapıya dayandığı şu günlerde, güneş içimizi ısıtıyor. Ancak mutluluk veren güneş ışınları göz sağlığını bozabiliyor. Uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. , güneş gözlüğü seçiminin önemine dikkat çekiyor. Gözleri güneşten korumanın şifrelerini açıkladı.

    Gözünü dört aç

    Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. , güneş gözlüğü seçiminin önemine dikkat çekiyor. Gözleri güneşten korumanın şifrelerini açıklıyor:

    LENSE DİKKAT:
    Yazın daha çok göz kuruluğuna neden olan lenslerin verdiği zararı önlemek için güneş gözlüğü takmak gerekir.

    GÖZLERİNİZİ OVUŞTURMAYIN:
    Bahar ve yaz aylarında rüzgara bağlı olarak korneaya saplanan yabancı cisim vakalarına sıkça rastlanır. Bu durumlarda gözleri ovuşturmamak gerekir.

    KLİMAYA KARŞI DİKKAT EDİN:
    Klimanın bilinçsiz kullanımı, gözlerde kuruluğa bağlı batma, kaşıntı ve bulanık görmeye neden olur.

    GÖZLÜKSÜZ ÇIKMAYIN:
    Güneşin zararlı ışınları, retinayı tahrip ederek ve hastalığına zemin hazırlar. Bu ışınlardan korunmak için mutlaka güneş gözlüğü takmak gerekir.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar tavsiyelerde bulundu: Güneş ışınları göz sağlığını bozabiliyor