Uzmanlar tavsiyelerde bulundu: Güneş ışınları göz sağlığını bozabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, güneş gözlüğü seçiminin önemine dikkat çekiyor. Gözleri güneşten korumanın şifrelerini açıklıyor:
LENSE DİKKAT:
Yazın daha çok göz kuruluğuna neden olan lenslerin verdiği zararı önlemek için güneş gözlüğü takmak gerekir.
GÖZLERİNİZİ OVUŞTURMAYIN:
Bahar ve yaz aylarında rüzgara bağlı olarak korneaya saplanan yabancı cisim vakalarına sıkça rastlanır. Bu durumlarda gözleri ovuşturmamak gerekir.
KLİMAYA KARŞI DİKKAT EDİN:
Klimanın bilinçsiz kullanımı, gözlerde kuruluğa bağlı batma, kaşıntı ve bulanık görmeye neden olur.
GÖZLÜKSÜZ ÇIKMAYIN:
Güneşin zararlı ışınları, retinayı tahrip ederek katarakt ve sarı nokta hastalığına zemin hazırlar. Bu ışınlardan korunmak için mutlaka güneş gözlüğü takmak gerekir.