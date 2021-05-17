Kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunuyor. Kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önler. Karaciğeri destekler. Kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Kudret narından elde edilen ekstre, şeker hastalığına iyi gelir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.
YÜKSEK ATEŞE LİMON
C vitamini deposu, limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur. Solunum sorunlarına iyi gelir. Temizlik için birebirdir.
MUŞMULA TAŞ DÖKER
Böbrek kum ve taşları dökülmesini sağlar. İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemini dengeler.