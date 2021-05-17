Kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunuyor. Kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önler. Karaciğeri destekler. Kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Kudret narından elde edilen ekstre, şeker hastalığına iyi gelir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.