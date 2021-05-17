Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şekerin ilacı ı (Sağlık haberleri)

    ı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunuyor. ser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önler. iğeri destekler. Kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Kudret narından elde edilen ekstre, şeker hastalığına iyi gelir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi korur.

    Şekerin ilacı kudret narı

    Kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunuyor. Kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önler. Karaciğeri destekler. Kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Kudret narından elde edilen ekstre, şeker hastalığına iyi gelir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

    YÜKSEK ATEŞE LİMON
    C vitamini deposu, limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur. Solunum sorunlarına iyi gelir. Temizlik için birebirdir.

    MUŞMULA TAŞ DÖKER
    Böbrek     kum ve taşları dökülmesini sağlar. İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemini dengeler.

        HAZIMSIZLIĞA ÇARE PATLICAN
        Patlıcan,         sakinleştirici etkiye sahiptir. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Katil İsrail onu da şehit etti!
        Haberler Sağlık Şekerin ilacı kudret narı (Sağlık haberleri)