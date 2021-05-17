Kısırlık giderek yaygınlaşıyor! Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor

Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Özellikle erkek ve kadınlarda görülen fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, obezitenin (şişmanlık) şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıkların yanı sıra kısırlığa da yol açtığını söylüyor.

DENGESİZLİK YAPIYOR

"Erkeklerde şişmanlıkta ortaya çıkan yağ içindeki hormon dengesizliği direkt olarak sperm kalitesini düşürür. Sperm gittiği zaman yumurtayı dölleyemez. Bir de tabii ki cinselliği negatif olarak etkiler. Şişmanlığa hareket azlığı, sigara, alkol kullanımı, stres, yorgunluk gibi faktörleri birleştirirseniz sonunda bu kişiler belki çocuk sahibi olamaz duruma geliyor" diyor.