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    Kısırlık giderek yaygınlaşıyor! Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor

    Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Özellikle erkek ve kadınlarda görülen fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Uzmanı Prof. Dr. , obezitenin (şişmanlık) şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıkların yanı sıra kısırlığa da yol açtığını söylüyor.

    Fazla kilo kısır yapar

    Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Özellikle erkek ve kadınlarda görülen fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Uzmanı Prof. Dr. , obezitenin (şişmanlık) şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıkların yanı sıra kısırlığa da yol açtığını söylüyor.

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    "Erkeklerde şişmanlıkta ortaya çıkan yağ içindeki hormon dengesizliği direkt olarak sperm kalitesini düşürür. Sperm gittiği zaman yumurtayı dölleyemez. Bir de tabii ki cinselliği negatif olarak etkiler. Şişmanlığa hareket azlığı, sigara, alkol kullanımı, stres, yorgunluk gibi faktörleri birleştirirseniz sonunda bu kişiler belki çocuk sahibi olamaz duruma geliyor" diyor.

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    Haberler Sağlık Kısırlık giderek yaygınlaşıyor! Fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor