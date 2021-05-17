Kadınlar miyomlara dikkat! Rahimdeki tümörler düşük sebebi olabilir

Op. Dr. Niyazi Emre Turgut, her 4 kadından birinde görülen miyomlarla ilgili bilgilendiriyor. "Miyomlar bebeğin rahim içinde yerleşeceği yerde bulunup kanamaya, ara kanamaya, ağrılı adete, çocuğun yerleşememesine ve hatta düşmesine yol açabilir" diyor. Çocuk sahibi olmak için uğraşan kadınlarda miyom ve kistlerde operasyona karar verirken hastanın yaşının önemli olduğunu belirten Turgut, "Hasta çocuk istiyorsa ve yumurta rezervi sınırdaysa operasyon önerilmez. Eğer eşinin spermin durumu normalse, tüp bebek yapılır. Yumurtalarını toplanır, spermlerle birleştirilir ve embriyoları dondurulur. Bu hastalarda kişiye yaklaşım gerekir." diye konuşuyor.