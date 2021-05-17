Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadınlar miyomlara dikkat! Rahimdeki tümörler düşük sebebi olabilir

    Op. Dr. , her 4 kadından birinde görülen miyomlarla ilgili bilgilendiriyor. “Miyomlar bebeğin rahim içinde yerleşeceği yerde bulunup kanamaya, ara kanamaya, ağrılı adete, çocuğun yerleşememesine ve hatta düşmesine yol açabilir” diyor.

    Miyomda geç kalma

    Op. Dr. , her 4 kadından birinde görülen miyomlarla ilgili bilgilendiriyor. "Miyomlar bebeğin rahim içinde yerleşeceği yerde bulunup kanamaya, ara kanamaya, ağrılı adete, çocuğun yerleşememesine ve hatta düşmesine yol açabilir" diyor. Çocuk sahibi olmak için uğraşan kadınlarda miyom ve kistlerde operasyona karar verirken hastan yaşının önemli olduğunu belirten Turgut, "Hasta çocuk istiyorsa ve yumurta rezervi sınırdaysa operasyon önerilmez. Eğer eşinin spermin durumu normalse, tüp bebek yapılır. Yumurtalarını toplanır, spermlerle birleştirilir ve embriyoları dondurulur. Bu hastalarda kişiye yaklaşım gerekir." diye konuşuyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan esnafa müjde
    Haberler Sağlık Kadınlar miyomlara dikkat! Rahimdeki tümörler düşük sebebi olabilir