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    Besleyici içeriyle suyu şifa dağıtıyor. İçerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor enfeksiyonları önlüyor. Mide ve bağırsak kanserine karşı koruyor. Kemik erimesi ve kireçlenme şikayetlerini azaltıyor. ve sedef hastalıklarına derman oluyor.

    Egzamaya şalgam

    Besleyici içeriyle suyu şifa dağıtıyor. İçerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor enfeksiyonları önlüyor. Mide ve bağırsak kanserine karşı koruyor. Kemik erimesi ve kireçlenme şikayetlerini azaltıyor. ve sedef hastalıklarına derman oluyor.

    KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER
    Sabah     kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Kalp sağlığını korur. Bağırsak ve meme kanserini önler. Kemik sağlığını destekler. Kansızlığı bitirir.

    ROKANIN FAYDASINI GÖR
    İçerdiği     C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar. Çiğ yenmesi daha faydalıdır. Vücudu toksinlerden arındırır. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.

    AKCİĞERLERE FISTIK GÜCÜ
    En     sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni ve zihni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarından korur. Böbrekleri besler. Aşk hayatına renk katar.

    FINDIKLA UNUTMAM!
    Beyin     sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kas ağrıları ve krampları dindirir. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır.

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    Haberler Sağlık Egzamaya şalgam! Faydaları saymakla bitmiyor...