Besleyici içeriyle şalgam suyu şifa dağıtıyor. İçerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor enfeksiyonları önlüyor. Mide ve bağırsak kanserine karşı koruyor. Kemik erimesi ve kireçlenme şikayetlerini azaltıyor. Egzama ve sedef hastalıklarına derman oluyor.

KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Kalp sağlığını korur. Bağırsak ve meme kanserini önler. Kemik sağlığını destekler. Kansızlığı bitirir.

ROKANIN FAYDASINI GÖR

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar. Çiğ yenmesi daha faydalıdır. Vücudu toksinlerden arındırır. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.

AKCİĞERLERE FISTIK GÜCÜ

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni ve zihni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarından korur. Böbrekleri besler. Aşk hayatına renk katar.

FINDIKLA UNUTMAM!

Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kas ağrıları ve krampları dindirir. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır.