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    Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'in güzelliğinin sırrı nde gizli

    Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, saçlarına sık sık bakımı yapıyor. Yağı, saçlarında 15 dakika beklettikten sonra duruluyor.

    Doğal güzel

    Güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak için kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde Hindistan cevizi yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İngiliz bilim insanları, bu mucize yağın faydalarını sıralıyor:

    Saçları kökten uca besler. Daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Dökülmeyi önler. Kırıkları onarır.
    Cildi nemlendirir. Akne ve sivilce sorununu bitirir.
    İçerdiği antioksidanlar sayesinde kanserden korur.
    Mantar enfeksiyonlarıyla savaşır.
    Kalp ve damar sağlığını destekler.

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    Haberler Sağlık Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'in güzelliğinin sırrı Hindistan cevizinde gizli