Çocuklardaki diş çürükleri beslenme şeklinden kaynaklanıyor

Diş çürüğü, biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri barındırıyor. Dr. Dilek Özge Yılmaz, "Diş çürüğünün oluşabilmesi için gerekli etkenler, ağızda çürük yapıcı bakteri varlığı, bu bakterilerin beslenmesi için gereken maddeler, bakteri beslenmesi sonucu oluşan enzimler ya da bazı gıdaların tüketilmesiyle oluşan asit ve bu asidin dişin sert dokularına etki etmesidir" diyor. Yılmaz, şu ifadeleri kullanıyor:

MİNEDE KAYIPLARA YOL AÇAR

Erken çocukluk çağı çürüğü görülen çocuklar, yüksek oranda şeker tüketiyor. Bu tüketim tatlandırılmış katı besinlerden de kaynaklanıyor. Asitli meyve suları çocuklarda diş çürüklerini artırıyor. Meyve sularının pH'ları ve yüksek sükroz içerikleri nedeni ile eroziv ve karyojenik etki göstermektedir. Çocuklarda, aşırı meyve suyu tüketimi minede kayıplara neden oluyor. Çalışmalarda çocukların dmfs değerlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.