Evde hareketsiz kalmak, virüs kaygısı nedeniyle sürekli yemek yeme isteği, evde stok yapılan gıdaların sürekli el altında olması ve tüketilmesi gerektiği psikolojisi kiloları artırıyor. Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kiloların birçok hastalıkta birlikte geldiğini söylüyor. Bunları hipertansiyon, kan şekerinin bozulması, kolesterol ve yağların artışı, damar hastalıkları, kalp hastalıkları, uyku apnesi, strok ve karaciğer yağlanması olarak sıralıyor: Uyku apnesi sıklıkla kilolu kişilerde ve kulak burun boğaz problemi olan kişilerde daha fazla görülür. Burun ve boğaz problemlerinin ameliyat ile giderilmesiyle uyku apnesi sorunu düzeltilebiliyor.
GECE YEMEK YEMEYİ BIRAKIN
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Bayramda dikkat edilmezse öğün sayısının artmasıyla birlikte bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.
KIZARTMA TÜKETMEYİN
Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir.
ÇATLAKLIK SOLUKLUK KANSIZLIK
Baş dönmesi, çarpıntı, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları gibi vücuttaki bazı şikayetler demir eksikliği hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, demir eksikliğinin diğer belirtilerini şöyle anlatıyor:
Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa...
Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa...
Ağzınızda çatlaklar oluşmuşsa...
Unutkan ve dalgınsanız...
Cildinizde solukluk varsa kansız olabilirsiniz.