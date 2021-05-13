GECE YEMEK YEMEYİ BIRAKIN

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Bayramda dikkat edilmezse öğün sayısının artmasıyla birlikte bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

KIZARTMA TÜKETMEYİN

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir.