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    sorununa dikkat! Kilo artışı nesi (Sağlık haberleri)

    Evde hareketsiz kalmak, virüs kaygısı nedeniyle sürekli yemek yeme isteği, evde stok yapılan gıdaların sürekli el altında olması ve tüketilmesi gerektiği psikolojisi kiloları artırıyor. Doç. Dr. , kiloların birçok hastalıkta birlikte geldiğini söylüyor.

    Kilo artışı uyku apnesi

    Evde hareketsiz kalmak, virüs kaygısı nedeniyle sürekli yemek yeme isteği, evde stok yapılan gıdaların sürekli el altında olması ve tüketilmesi gerektiği psikolojisi kiloları artırıyor. Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kiloların birçok hastalıkta birlikte geldiğini söylüyor. Bunları hipertansiyon, kan şekerinin bozulması, kolesterol ve yağların artışı, damar hastalıkları, kalp hastalıkları, uyku apnesi, strok ve karaciğer yağlanması olarak sıralıyor: Uyku apnesi sıklıkla kilolu kişilerde ve kulak burun boğaz problemi olan kişilerde daha fazla görülür. Burun ve boğaz problemlerinin ameliyat ile giderilmesiyle uyku apnesi sorunu düzeltilebiliyor.

    GECE YEMEK YEMEYİ BIRAKIN
    Sağlık     Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Bayramda dikkat edilmezse öğün sayısının artmasıyla birlikte bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

    KIZARTMA TÜKETMEYİN
    Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir.

    ÇATLAKLIK SOLUKLUK KANSIZLIK
    Baş dönmesi, çarpıntı, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları gibi vücuttaki bazı şikayetler demir eksikliği hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, demir eksikliğinin diğer belirtilerini şöyle anlatıyor:
    Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa...
    Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa...
    Ağzınızda çatlaklar oluşmuşsa...
    Unutkan ve dalgınsanız...
    Cildinizde solukluk varsa kansız olabilirsiniz.

        KIRIŞIKLIK İÇİN ACI BİBER
        Güçlü bir antioksidan olan acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermeyi sağlar. Kırışıklara iyi gelir. Vücuttaki asit oranını dengeler. Romatizma ve kemik hastalıklarını önler. Sinüs kanallarını temizler.
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        Haberler Sağlık Uyku apnesi sorununa dikkat! Kilo artışı uyku apnesi (Sağlık haberleri)