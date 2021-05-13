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    Bayılmalar altta birçok farklı sorunu gizliyor: hastalıklarına bağlı olarak gelişebiliyor

    Bayılmalar, kişilerde kalbin durması, ani tansiyon düşmesi ve kasların gücünü kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. oloji Uzmanı Doç. Dr. , tek başına bir hastalık olmamakla birlikte birçok hastalığın tespit edilmesinde yararlanılan bu bulguyu gösterdiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor: hastalıklarından kaynaklanabilecek bayılmalarda sorunun tespit edilmemesi durumunda yaşam kaybına varabilen ciddi sonuçlar yaşanabilir.

    Bilinç kaybı çarpıntıda saklı

    Bayılmalar, kişilerde kalbin durması, ani tansiyon düşmesi ve kasların gücünü kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, tek başına bir hastalık olmamakla birlikte birçok hastalığın tespit edilmesinde yararlanılan bu bulguyu gösterdiğini söylüyor.

    Önemli bilgiler veriyor: Kalp hastalıklarından kaynaklanabilecek bayılmalarda sorunun tespit edilmemesi durumunda yaşam kaybına varabilen ciddi sonuçlar yaşanabilir.

    GÖZÜNÜZ KARARIYORSA
    Hasta, çarpıntı anında ve sonrasında baş dönmesi yaşıyorsa mutlaka bir ritim bozukluğu olduğu düşünülür. Dolayısıyla hastalar bayılmadan önce çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikâyetleri yaşıyorsa mutlaka kalp hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.

        Bayılma anında kişide geçici süreyle bilinç kaybolur. Ani kalp durması, tansiyon düşmesiyle birlikte vücutta bütün kaslar gücünü kaybeder ve bayılma gerçekleşir.

        BAYILMA DEYİP GEÇMEYİN
        Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetler de kalple ilgili sorunların işaretidir. Diğer tanının konması biraz daha zaman alabilir. Burada önemli olan hastanın ilk planda hayatını kurtarmaktır. Burada bizim vereceğimiz en önemli mesaj şu olmalı: Bir bayılma her zaman ciddi olabilir.

        SIRT ÜSTÜ YATIRIN
        Bayılma yaşayanların yüzde 30'unda ilk kez, yüzde 10'unda ise tekrarlayan bayılmalar görülüyor. 15-30 yaş arasındaki hastalarda bayılmalar daha sık görülüyor. Kalp kökenli olan bayılma atakları ise genellikle tekrarlayıcıdır. Bayılma anında yapılabilecek en iyi yöntem hastayı sırt üstü yatırmak ve ayaklarını yukarı kaldırmaktır. Bu sayede hastanın beyindeki kan dolaşımı hızlanır.
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        Haberler Sağlık Bayılmalar altta birçok farklı sorunu gizliyor: Kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişebiliyor