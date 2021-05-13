Bayılmalar, kişilerde kalbin durması, ani tansiyon düşmesi ve kasların gücünü kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, tek başına bir hastalık olmamakla birlikte birçok hastalığın tespit edilmesinde yararlanılan bu bulguyu gösterdiğini söylüyor.
Önemli bilgiler veriyor: Kalp hastalıklarından kaynaklanabilecek bayılmalarda sorunun tespit edilmemesi durumunda yaşam kaybına varabilen ciddi sonuçlar yaşanabilir.
GÖZÜNÜZ KARARIYORSA
Hasta, çarpıntı anında ve sonrasında baş dönmesi yaşıyorsa mutlaka bir ritim bozukluğu olduğu düşünülür. Dolayısıyla hastalar bayılmadan önce çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikâyetleri yaşıyorsa mutlaka kalp hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.