BAYILMA DEYİP GEÇMEYİN

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetler de kalple ilgili sorunların işaretidir. Diğer tanının konması biraz daha zaman alabilir. Burada önemli olan hastanın ilk planda hayatını kurtarmaktır. Burada bizim vereceğimiz en önemli mesaj şu olmalı: Bir bayılma her zaman ciddi olabilir.