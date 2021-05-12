Organlarımız daha duygusal: Fazla öfke karaciğeri, üzüntü akciğeri, endişe ise dalağı tüketiyor

temelinde beslenme ve düzensiz yaşamın yanı sıra duygu ve düşüncelerimiz de bulunuyor. Araştırmalar, ruhsal durumunbaşta olmak üzereİngiliz tıp dergisi The Lancet, duygular ve etkilediği organları sıralıyor:ÖFKE KARACİĞERİ BİTİRİR: Kronik hastalıkların temelinde öfke, üzüntü gibi olumsuz duygular yatabiliyor. Aşırı öfke ve kızgınlık karaciğere zarar veriyor.ÜZÜNTÜ AKCİĞERİ BİTİRİR: Üzüntü ve keder gibi olumsuz duygular akciğerin işlevlerini olumsuz etkiliyor. Yaşanan üzüntünün sürekliliği akciğeri etkileyerek göğüste baskı, ağırlık hissedilmesine yol açıyor. Hatta depresyona kadar sürükleyebiliyor.DERT VARSA MİDE BİTER: Bir şeyi dert etmek, takıntı yapmak ise en çok midebağırsak sistemini vuruyor.duygular organların işleyişine katkıda bulunuyor. Kötü duygular ise durumu negatif yönde etkiliyor. Panik, nefret, kırgınlık gibi duygular kalp ritmini etkiliyor. Kaygı ve stres anında kalp ritmi artıyor ve vücuda daha fazla kan pompalanıyor.olumsuz etki eden duygulardanbiri de korkudur. Aşırı korku,böbrekler üzerinde büzülmeetkisi yaratarak ve işleyişinietkilemektedir. Böbreklerinişleyişindeki bir olumsuzluk iseyine daha fazla korku duygusuolarak kişiye geri dönmektedir.