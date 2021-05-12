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    Organlarımız daha duygusal: Fazla öfke karaciğeri, üzüntü akciğeri, endişe ise dalağı tüketiyor

    Hayati organlarımız, beslenmenin yanı sıra duygularımızdan da etkileniyor. Fazla öfke karaciğeri, üzüntü akciğeri, endişe ise dalağı tüketiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Organlarımız daha duygusal
    Hastalıkların temelinde beslenme ve düzensiz yaşamın yanı sıra duygu ve düşüncelerimiz de bulunuyor. Araştırmalar, ruhsal durumun kanser başta olmak üzere demans ve depresyon gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığını gösteriyor. İngiliz tıp dergisi The Lancet, duygular ve etkilediği organları sıralıyor:

    ÖFKE KARACİĞERİ BİTİRİR: Kronik hastalıkların temelinde öfke, üzüntü gibi olumsuz duygular yatabiliyor. Aşırı öfke ve kızgınlık karaciğere zarar veriyor.

    ÜZÜNTÜ AKCİĞERİ BİTİRİR: Üzüntü ve keder gibi olumsuz duygular akciğerin işlevlerini olumsuz etkiliyor. Yaşanan üzüntünün sürekliliği akciğeri etkileyerek göğüste baskı, ağırlık hissedilmesine yol açıyor. Hatta depresyona kadar sürükleyebiliyor.



    DERT VARSA MİDE BİTER: Bir şeyi dert etmek, takıntı yapmak ise en çok midebağırsak sistemini vuruyor. Dalgınlık, aşırı düşünce, zihinsel çalışma, kaygı, endişe gibi duygular da direkt dalağı etkiliyor.

    NEFRET KALBİ YORAR
    Güzel     duygular organların işleyişine katkıda bulunuyor. Kötü duygular ise durumu negatif yönde etkiliyor. Panik, nefret, kırgınlık gibi duygular kalp ritmini etkiliyor. Kaygı ve stres anında kalp ritmi artıyor ve vücuda daha fazla kan pompalanıyor.

    BÖBREKLERİ KORKUTMA!
    Organlara     olumsuz etki eden duygulardan biri de korkudur. Aşırı korku, böbrekler üzerinde büzülme etkisi yaratarak ve işleyişini etkilemektedir. Böbreklerin işleyişindeki bir olumsuzluk ise yine daha fazla korku duygusu olarak kişiye geri dönmektedir.

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    Haberler Sağlık Organlarımız daha duygusal: Fazla öfke karaciğeri, üzüntü akciğeri, endişe ise dalağı tüketiyor