Op. Dr. Salih Onur Basat: Bedeninizi yeniden şekillendirin

Op. Dr. Salih Onur Basat, sağlıklı ve ideal kiloda olmanın her insanın hayali olduğunu belirtti. Bazı durumlarda kilo vermenin insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri olabildiğine değinen Op. Dr. Salih Onur Basat, bu etkilerden en dikkat çekici ve en önemli olanların arasında sarkmaların yer aldığını dile getirdi.

SARKMALAR CİDDİ ÖZ GÜVEN SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Germe operasyonlarının çok sık kilo alan ve veren kişilerde meydana gelen sarkmaların yanı sıra özellikle bariatrik cerrahi ya da hamilelik sonrasında ortaya çıkan sarkmaların giderilmesinde oldukça etkili olabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Salih Onur Basat, kol germe, karın germe ve uyluk germe operasyonları ile kişinin vücudundaki sarkmaların tamamen ortadan kaldırılabildiğini ifade etti.

Germe operasyonlarına ek olarak meme dikleştirme operasyonlarının da kombine estetik planlamasına dahil edilebildiğinin altını çizen Op. Dr. Salih Onur Basat, kapsamlı bir kombine estetik planlaması için kişinin genel sağlık durumuna, yaşına, kronik hastalıklarına ve kan değerlerine bakılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Salih Onur Basat, doğru planlama ile birden fazla operasyonu tek seferde gerçekleştirmenin ve tek bir iyileşme süreci ile kişinin dikkat çekici bir değişim elde etmesini sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

DAHA KÜÇÜK DEĞİŞİMLER DE MÜMKÜN

Kombine estetik uygulamalarında tüm vücudu kapsayabilecek planlamaların yanı sıra daha minimal planlamaların da yapılabildiğini anlatan Op. Dr. Salih Onur Basat, son yıllarda liposuction uygulamaları ile Brezilya Kalçası denilen, Brezilya Popo Estetiği olarak da bilinen popoya yağ enjeksiyonu uygulamalarını sıkça birlikte yaptıklarını ifade etti.

Op. Dr. Salih Onur Basat, "Vaser liposuciton ile bel, karın ve basen bölgesinden alınan yağlar bölgesel incelmede etkili olurken kişinin kendi vücudundan alınan yağları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra popo bölgesine enjekte ederek daha dolgun ve yuvarlak hatlı bir görünüm elde edebiliyoruz. Brazillian Butt Lift ya da diğer adıyla Brezilya Popo Estetiği yaparken bölgeye enjekte edilecek yağların yaklaşık olarak %40'nın vücut tarafından emileceği kalan %60'lık kısmın da bölgede ömür boyu kalacağını göz önünde bulundurarak planlama yapıldığı takdirde kişi iyileşme sürecinin sonunda istediği görünüme sahip olabiliyor" şeklinde açıklama yaptı.

MEME ESTETİĞİNDE KOMBİNE İŞLEMLER

Kişinin vücudunda dikkat çekici bir değişim yaratan estetik uygulamalardan birisinin de meme estetiği olduğunu söyleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, meme büyütme ve meme küçültme estetiği ile birlikte sıkça meme dikleştirme estetiğinin de tercih edildiğini dile getirdi.

Meme büyütme operasyonunda dikleştirme ile kombine işleminin çok sık yapıldığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, sarkmış meme dokusunu yukarı kaldırmak ve hacmi büyütmek için bu operasyonların kombine edilerek tek cerrahide hastaların beklentilerinin karşılanabildiğini vurguladı. Op. Dr. Salih Onur Basat, "Meme küçültme estetiğinde de bu operasyonun aynı zamanda dikleştirme operasyonunu da içerisinde barındırdığını söylemek mümkün" dedi. Op. Dr. Salih Onur Basat, meme küçültme ameliyatında meme dokusunun küçültülerek yeniden şekillendirilmesi ve memenin yukarı kaldırılması ile dikleştirme işleminin de yapılabildiğini belirtti.