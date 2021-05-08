Corona virüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.

SITMA İLACI HİDROKSİKLOROKİN NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

Kinin, kına kına kabuğu, Rubiaceae familyasından Cinchona türlerinin kabuklarına verilen isimdir. Bu ağaçlar Güney Amerika'ya endemik olmasına rağmen Bolivya, Guatemala, Hindistan, Endonezya, Tanzanya ve Kenya gibi pek çok tropik bölgede kültürü yapılmaktadır.